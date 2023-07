Erik Rubín se vuelve viral por peluca en obra de teatro Ahora que Erik Rubín forma parte del elenco estelar de la obra Vaselina, ha sido motivo de señalamientos por su peluca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se llevó a cabo el estreno de la obra musical Vaselina. Uno de los productores es Erik Rubín, quien además, también tiene un papel en la obra, junto a su todavía esposa Andrea Legarreta de la que está separado. Si bien, se ha mencionado que este montaje tiene recursos tecnológicos de primer nivel, ha llamado la atención la peluca de este cantante, a tal grado, que se ha convertido en motivo de memes. "Erick Rubin se parece a la señora de chocolate abuelita con esa peluca"; "Me preocupa que la peluca que está usando Erik Rubín lo controle y lo obligue a cometer un asesinato"; "La neta si se antoja verla lo malo solo dos cosas los precios carísimos y la peluca de Erik Rubín"; "Es problema no es la edad, es la peluca de Erik Rubín"; "Los que le dijeron a *Erick Rubin* que se vería bien con esa peluca, merece la hoguera"; "¿Y cuál es el objetivo de parecer señora de Polanco, afinidad con el target?", y "¿Qué le pasó al look de Erick? jajajaja", fueron algunos de los comentarios en Twitter. Erik Rubín Credit: Iliana Suarez / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, los memes al respecto incluyen al personaje de Alf, la serie animadora de Los Simpsons y la película There's Something About Mary; donde las comparaciones no se han hecho esperar. Las críticas continuaron. "Sí los acompañamos, pero a Erik quítenle esa peluca mal hecha"; "Lo que querías era verte igual con tu peluca nueva ¡qué recuerdos!", y "¿Y el pelo dónde quedó?", dijeron los fanáticos en Instagram. Hasta el momento, Erik Rubín no se ha pronunciado y ahora está acompañando a Andrea Legarreta, cuya mamá, Isabel Martínez, falleció el pasado domingo 30 de julio de 2023.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Erik Rubín se vuelve viral por peluca en obra de teatro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.