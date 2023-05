Erik Rubín superó las adicciones gracias a Andrea Legarreta Por primera vez, Erik Rubín revela que tuvo un importante problema de adicción al alcohol y otras sustancias durante un tiempo y fue, gracias a Andrea Legarreta que logró salir adelante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, en febrero de 2023, la pareja ha mostrado una unión importante que incluye seguir conviviendo en eventos familiares, programas de televisión y realizando viajes en compañía de Mía y Nina, hijas de ambos. Ese matrimonio de 23 años tuvo altas y bajas y ahora el cantante confiesa que tenía un importante problema de adicciones que pudo superar gracias a su esposa. "Sí [tuve problemas de adicción con] alcohol y toda la farmacia, canasta básica y sí, como que lo que potenciaba todo era el alcohol, entonces decidí dejar el alcohol y dejar todo, no pude haber hecho algo mejor para mí", reveló Rubín en entrevista con Yordi Rosado (YouTube). "Mi fondo fue cuando Andrea y yo estábamos buscando un bebé, nos tardamos cinco años buscándolo y en esa ocasión yo ya había dejado de beber y se embarazó, y dentro de este embarazo volví a recaer y precisamente en esa recaída al día siguiente teníamos que ir al doctor y no llegué, no pude acompañarla porque estaba crudo sintiéndome horrible, porque me desaparecí". Legarreta le dio una fuerte noticia al integrante de Timbiriche que cambió todo. "[Andrea] llegó a contarme que habíamos perdido al bebé", relató. "De ahí me agarré, fue algo súper doloroso; así lo veo, que ese bebé dio la vida por mí y así de grande lo veo, así de fuerte, de ahí me agarré y, gracias a Dios, desde ese día no bebo ni uso ninguna sustancia y la vida me cambió completamente. Sin duda, lo que estoy cosechando hoy es gracias a que dejé de beber". Erik Rubin y Andrea Legarreta Erik Rubin y Andrea Legarreta | Credit: Mezcalent.com; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Erik Rubín tiene más de 20 años de haber dejado de beber y, luego de ello, consolidó su familia al lado de Andrea Legarreta, y concibieron a sus dos hijas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Erik Rubín superó las adicciones gracias a Andrea Legarreta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.