Erik Rubín revela cuándo dejará la casa donde aún vive con Andrea Legarreta Tras anunciar su separación en febrero, Erik Rubín revela cuándo dejará la casa dónde vive con Andrea Legarreta y sus hijas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, el 23 de febrero de 2023, dejaron claro que era en los mejores términos y que eso no significaba un divorcio. De hecho, la pareja ha seguido viajando junta, asistiendo a eventos familiares y compartido en programas de televisión. Incluso, el cantante dio a conocer que seguía viviendo en la misma casa con su aún esposa e hijas, Mía y Nina. Ahora, reveló cuándo será el día que se mudará del que ha sido su hogar por tantos años. "Me saldré de la casa, ya pronto, literalmente, la próxima semana. Dormimos juntos", reveló Rubín entrevista con Yordi Rosado (YouTube). "Nos vamos a separar, la idea es la separación, eso es el ejercicio que nos recomendaron [un terapeuta] para, precisamente, ver si queremos divorciarnos o si queremos estar juntos a full, con todo esto conlleva, la parte de pareja si vamos a reactivar esa área que la mayoría de los matrimonios es algo que está ahí dormido". El cantante dejó claro que con ello, quiero saber cuál es su situación como pareja y por eso están realizando este ejercicio fuerte y personal. "Estamos en el proceso de encontrarnos a nosotros mismos", comentó. "Dónde estamos como pareja, sin duda funcionamos de muchas formas, veamos si funcionamos también de esa, seamos valientes y afrontémoslo y pues sí no es fácil, hay que ser valientes y alrededor de todo esto surgen teorías, que si el especial, que si teníamos amantes ella y yo". Nina Rubin, Erik Rubin, Mia Rubin y Andrea Legarreta Nina Rubin, Erik Rubin, Mia Rubin y Andrea Legarreta | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Erik Rubín está convencido del amor que le tiene a Andrea Legarreta y, por ello, no duda en la posibilidad de estar juntos para siempre; aunque dejó claro que ambos desconocen si será como matrimonio o sólo como amigos. "Soy muy afortunado de haberme encontrado a esta mujer bella en todos los aspectos, admirable, luchona, inteligente. La verdad es que la amo profundamente. Han sido años increíbles", confesó. "Quiero todo con ella. Precisamente, quiero darme cuenta si es posible y si hemos pasado a ser más amigos, más familia que pareja. De entrada, este ejercicio no ha ido muy bien".

