Erik Rubín responde a polémica sobre su sexualidad Tras darse a conocer un beso de Erik Rubín con otro compañero, surgieron rumores que ponían en duda su sexualidad. El cantante reacciona al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Erik Rubín besó en la boca a Apio Quijano mientras ofrecían una presentación durante la serie de conciertos titulada 90s Pop Tour. Ante ello, surgieron rumores que ponían en duda la sexualidad del integrante del cantante; lo cual, enfrentó el también músico sin tapujos. "Entiendo qué hay gente que lo quiere tomar como lo quiera tomar. A mí, realmente, me importa un cacahuate, es la realidad. No necesito demostrar nada. Sé quién soy y con eso es suficiente. Es muy divertido, es un momento que la gente disfruta y es eso, un show", advirtió Rubín a los medios de comunicación. "Si quieren inventar, denle. No será la primera vez". Respecto a los conflictos que le pudieran ocasionar este tipo de especulaciones con su esposa Andrea Legarreta, el integrante de Timbiriche dejó claro que están acostumbrados a cualquier clase de controversia; sin embargo, pide que haya cuidado en la información que se emite porque sus hijas están de por medio. "[Andrea Legarreta] una mujer inteligente", enfatizó. "Creo que son cosas donde hay líneas. Mis hijas también son muy inteligentes; lo cual, está bien y lo reciben de muy buena forma. Es lo que ven". Erik Rubín Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a los constantes señalamientos sobre conflictos en su matrimonio, Erik Rubín dejó claro que está muy feliz al lado de Andrea Legarreta. "Gracias porque hablan de nosotros, hablan de mí. Eso es bueno. Les digo lo que es real y ustedes piensen lo que quieran. Ahorita estamos juntos", aclaró. "Andrea es la persona que más amo en este mundo, junto con mis hijas, mi familia. Estamos más allá de ese tipo de cosas", continuó. "Somos seres humanos y todos tenemos [problemas] con nuestras parejas, amigos, familiares; es algo normal. Lo que pasa es que nosotros somos del medio y es una constante que se hace el chisme. He oído 20 mil chismes".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Erik Rubín responde a polémica sobre su sexualidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.