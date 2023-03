¡Erik Rubin ya no se deja! Rechaza intento de beso de Apio Quijano en un concierto El impactante video del ex de la presentadora mexicana Andrea Legarreta surge tras el controvertido beso que le propinó el mismo artista al ex Timbiriche. "Ya no quiso". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir erik rubin Credit: Mezcalent Junto con Andrea Legarreta, formó una una de las parejas más sólidas y admiradas de su generación y durante años se distinguió por la hermosa familia nacida de dicho amor y por conducir una vida y una carrera exenta de escándalos. Sin embargo, de un tiempo a la fecha, la imagen de Erik Rubin, exintegrante del grupo Timbiriche, se ha visto salpicada por la controversia. La primera fue el anuncio de su separación tras 22 años de casados. Y la segunda, y quizá más fuerte, ocurrió en un escenario cuando el cantante Apio Quijano, exintegrante del grupo mexicano Kabah y compañero de Rubin en la gira musical 90's Pop Tour le plantara un beso en la boca. Tras los hechos ocurridos a finales de febrero pasado, Quijano se apoderó de sus redes para anunciar que se ausentaría de la red por el escándalo sucitado y "los chismes que hablan de mí". Sin embargo, como dicen por ahí, 'el show tiene que continuar' y ambos artistas tuvieron que reanudar sus actividades artísticas en dicho tour donde Quijano fue captado en video al parecer intentando besar de nuevo a Rubin, quien esta vez no se quedó quieto y rechazó el avance de su colega. El momento captado en video se ha hecho viral. @@normaenriquez65 El gesto de Quijano tras intentar besar a su compañero y ser rechazado: Erik Rubin y Apio Quijano Credit: TikTok La exitosa gira presenta a algunas de las figuras más famosas del pop en español de la década de los años noventa, e incluye a los mencionados Rick Rubin, Kabah Magneto, Benny Ibarra, Sentidos opuestos y el grupo Caló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La gira fue anunciada en Ciudad de México en junio pasado y dio inicio en septiembre del mismo año. Ahora solo falta ver cómo evolucionarán las cosas pues el conjunto de artistas está programado para visitar varias ciudades de la Unión Americana, entre ellas Chicago, IL., Los Ángeles y San Diego, en California, El Paso, TX., y Las Vegas, NV.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Erik Rubin ya no se deja! Rechaza intento de beso de Apio Quijano en un concierto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.