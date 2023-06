Erik Rubín reacciona a una posible proceso judicial en contra de él y de su hija Mía Desde hace unos días se ha mencionado que Erik Rubín y su hija mayor Mía podrían enfrentar un problemas legal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Erik Rubín está presentando el espectáculo musical Cumbia Machine, donde una de las artistas principales es su primogénita Mía. Como parte del elenco, se encuentra la Internacional Sonora Santanera; la cual, tiene un conflicto legal porque los dueños del nombre de este grupo, Sonora Santanera, de Carlos Colorado, no permiten que nadie más use ese nombre. Por ello, surgió la información de que el cantante, quien ha estado en el ojo del huracán tras anunciar su separación de Andrea Legarreta, y su hija mayor podrían someterse a un problema legal por esta situación. Ante ello, el integrante de Timbiriche habló sobre esta situación. "Tengo un contrato con [los miembros de la Internacional Sonora Santanera], donde me firmaron que tienen todo el derecho para usar el nombre", aclaró Rubín al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "No tienen manera de afectarme en lo más mínimo porque ¿yo qué?". El famoso explicó lo que está sucediendo con la agrupación que todavía forma parte de los integrantes del mencionado espectáculo. Nuevamente, reiteró que eso no es un asunto que le competa. "La Sonora [Santanera] sigue; ellos siguen. Ahora lo que van a ver es la parte del nombre, que no se va a poder usar ese nombre", explicó. "Sé que es algo, de lo cual, tienen un pleito casado desde hace años. Uno se apresura y agarra los derechos. Eso es bronca de ellos". Erik y Mia Rubin Erik y Mia Rubin | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Erik Rubín dejó claro que el show sigue presentándose con su hija Mía y nuevos integrantes, pero no pretende detenerlo porque ha sido muy exitoso. "Ahorita el Cumbia Machine va a hacer algunos shows privados, con otro elenco. Pero es un concepto que ahí va a seguir", concluyó.

