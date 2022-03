Erik Rubín pide permiso a Andrea Legarreta para ir de gira con sus exs Paulina Rubio y Alejandra Guzmán Andrea Legarreta revela si aceptó la petición de su esposo Erik Rubín para cantar junto a su exnovias Paulina Rubio y Alejandra Guzmán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer el tour Perrísimas que realizarán Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, quienes hace unos años protagonizaron un pleito a causa de Erik Rubín, quien fue novio de ambas. De esa disputa surgieron los temas "Mío", de la primera, y "Hey güera", de la segunda. Esa polémica ha continuado hasta la fecha, pero el galán en turno, terminó casado con Andrea Legarreta. Con la reunión de las cantantes, se ha sugerido que el productor musical participe en las presentaciones; sin embargo, la rockera advirtió que quizá debía pedirle permiso a su esposa. Ahora, el exTimbiriche bromeó al respecto. "¿Me das permiso de ir a jugar con mis amigas [Paulina Rubio y Alejandra Guzmán]?", preguntó Rubín en tono de broma a Legarreta ante los medios de comunicación. La conductora del matutino Hoy dejó claro que su marido "no me tiene que pedir permiso de nada". De hecho, apoya la idea de que esté presente en el concierto. A lo qué el intérprete de "Princesa tibetana" bromeó de nuevo de cómo sería su participación. "Se deschongan [pelean] y después Andrea sale atrás en una silla así de ganona. El ganón fui yo", dijo entre risas. Por su parte, a la también actriz le parece una gran idea que su cónyuge forme parte de ese espectáculo. "Bien sabe que estaría padrísimo. La verdad, en su momento, ya lo habían invitado y no se coordinaron. Pero cuando [Erik] me dijo '¿cómo ves?'; me parece increíble", mencionó. Erik Rubin, Andrea Legarreta SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A las dos las quiero. Las conozco hace muchos años, trabajé con ellas. Vaya, no fue en mi año, ni fue mi tiempo", agregó. "Y me encanta, me parece muy atractivo también que estuviera mi peloncito, sin duda". Para la presentadora solo importa su presente y considera que lo ocurrido en su juventud es cosa pasada. "Erik, por ejemplo, saluda a mis exnovios. Hay gente que le tiene cariño", comentó. Alejandra Guzman, Erik Rubin y Paulina Rubio Credit: Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Mezcalent.com; Alexander Tamargo/Getty Images for Univision "Cada quien hizo sus vidas, fue hace muchos años", continuó. "Incluso, lo de las canciones fue también de manera divertida, de promoción para ellas, que les sirvió muchísimo, y de paso a Erik". Andrea Legarreta y Erik Rubín siguen disfrutando de su amor tras 22 años de casados.

