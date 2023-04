Terapeuta fue quien aconsejó la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubin: "Necesitamos encontrar en dónde estamos parados" El cantante y actor Erik Rubín confesó que fue su terapeuta quien aconsejó la separación de Andrea Legarreta, los detalles Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue la terapeuta de la pareja quien aconsejó a Erik Rubín y Andrea Legarreta que dieran un descanso a su matrimonio de más de dos décadas. "Estamos abiertos a lo que se dé, precisamente estamos siendo obedientes con el terapeuta, en donde tenía que haber esta separación para ver en dónde estamos y pues esas son las dos vertientes: o regresar a 'full' (de lleno) o separarnos", dijo a Mezcal TV Rubín, quien no descarta volver con la madre de sus dos hijas, de hecho, hasta sigue viajando con ella y viviendo en la misma casa. "Como lo pueden ver tenemos una gran relación, en verdad una gran relación. Hay un amor profundo entre nosotros, un respeto, una admiración y bueno, precisamente como ya lo hemos platicado, estamos en un proceso en donde necesitamos encontrar en dónde estamos parados como pareja". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según intérprete de "Princesa Tibetana" la tarea no está siendo nada sencilla. "Estamos siendo obedientes, no es fácil, entonces no sabemos qué vaya a pasar más adelante", dijo. "Estamos viviendo el hoy y disfrutando también cada uno de los procesos, disfrutando el poder cumplir sueños". Erik Rubin Erik Rubin | Credit: (Photo by Medios y Media/Getty Images) El también actor aprovechó para recalcar que su ex y él están más que felicices de participar en la obra Vaselina en Ciudad de México que estará liderado por Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer, Diego Shoenning y el propio Erik, recordando aquella vez que el grupo Timbiriche presentó esta misma historia en la década de los 80. "Obvio que no hay nada que me haga más feliz que trabajar con Andrea porque es alguien a quien amo profundamente, pero que admiro profundamente, sé que va a hacer un gran papel, que la gente la ama y yo creo que es una de las revelaciones".

