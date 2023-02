Erik Rubín estalla por supuesta infidelidad con cantante y Andrea Legarreta lo apoya: "Hay gente muy idiota" Tras diversos rumores alrededor de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, el cantante habla fuerte luego de ser señalado de infiel con un colega. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado jueves 23 de febrero de 2023, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación tras 22 años de casados. Las especulaciones sobre las causas de la separación han sido motivo de polémica; así, una de las supuestas razones que cobraron fuerza a nivel público fue una supuesta infidelidad de parte del cantante con su colega Apio Quijano, integrante de Kabah, luego de que un espectáculo musical se abrazaran y simularan un beso. Ante ello, el también productor musical decidió enfrentar a quienes los señalan por dicha razón. "Oigan, ¿es neta? Terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con el Apio", mencionó en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Porque en un momento del show nos cantamos, nos acercamos y hacemos como que nos besamos. Señores, ¡es un show!". El integrante de Timbiriche advirtió que ese tipo de controversias no tienen ninguna razón de ser; particularmente, luego de que el propio Quijano ya salió a desmentir este tipo de información y cuando es parte de este tipo de espectáculos. "Es algo que el mismo Apio también lo hace con Benny [Ibarra], se acercan, se tocan, se abrazan, es algo que hacemos entre nosotros los intérpretes, los cantantes". Andrea Legarreta y Erik Rubín Credit: Victor Chavez/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sucedió lo mismo con mi compañera Melissa [del grupo JNS], hace uno meses, igual: nos acercamos, cantamos, nos abrazamos... entonces, ya, 'seguro tienen algo qué ver'", continuó. "Me queda claro que hay gente muy idiota". Andrea Legarreta se manifestó para apoyar a su aún esposo Erik Rubín. "La falta de empatía y respeto abunda", comentó en la publicación de dicho video. "La capacidad de algunos para ver más allá de su propia es nula… Te amo". De hecho, la hija de ambos Mía Rubín no dudó en pronunciarse también con emoticones de aplausos.

