Erik Rubín confiesa lo difícil que ha sido la separación de Andrea Legarreta

El 23 de febrero de 2023, Andrea Legarreta y Erik Rubín dieron a conocer su separación tras 22 años de matrimonio. A partir de aquel momento, los famosos no han dudado en mencionar públicamente que su separación fue en los mejores términos y sin que existiera una infidelidad como se había rumorado. Ahora, el cantante confiesa cuán difícil ha sido para él lidiar con este proceso. "Andrea y yo es algo que habíamos platicado desde hace unos meses; ya lo veníamos trabajando, ya lo habíamos asimilando. La parte fue difícil fue hacerlo público porque a la gente le encanta opinar o deducir. Entonces, se convierte en algo complicado porque, aunque nosotros sabemos cual es nuestra verdad, si afecta nuestro alrededor", mencionó Rubín a los medios de comunicación. "Mis hijas [Mía y Nina], aunque lo saben muy bien, sufren por nosotros porque piensan que todo esto nos debe de doler. Si duele, voy a ser sincero, se me ha hecho un caparazón muy grande". El productor musical lamentó que la sinceridad que tuvieron como pareja para dar a conocer su situación sentimental se haya manchado con críticas y especulaciones falsas. Pese a ello, considera que lo importante es lo viven en su intimidad. Erik Rubin y Andrea Legarreta Erik Rubin y Andrea Legarreta | Credit: Victor Chavez/WireImage "Todo en verdad ha sido muy bonito en nuestra relación, así ha sido, es verdad. No ha habido cosas feas", agregó. "Hay un amor inmenso; entonces, es un poquito feo que algo tan bonito en una decisión tan difícil que tomamos se convierta, de repente, en todo un circo, como lo fue. Pero nosotros sabemos quiénes y qué somos, y eso es lo único que nos debe de importar". Erik Rubín y Andrea Legarreta seguirán conviviendo como familia y no descartan la posibilidad de una reconciliación.

