Las conmovedoras palabras de Erik Rubín hacia Andrea Legarreta antes de su separación "Es todo para mí". Así definía el artista su relación hace menos de un año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras el anuncio de su separación, muchos han querido recordar la gran historia de amor de Erik Rubín y Andrea Legarreta. 22 años de unión, felicidad y la creación de una familia que durará para siempre, tal y como han asegurado. En medio de este difícil periodo, ha sido inevitable que las redes y varios medios recordaran algunos de los momentos felices de la pareja, incluso declaraciones que ambos han hecho sobre su amor en los últimos tiempos. Desde el programa Sale el sol, rememoraban la conmovedora entrevista que Juan Soler le hizo al cantante y actor, donde se deshacía en halagos hacia la madre de sus hijos. Erik Rubín y Andrea Legarreta Erik Rubín y Andrea Legarreta | Credit: Las conmovedoras palabras de Erik Rubín hacia Andrea Legarreta antes de su separación "Es de lo más lindo que ha sucedido porque yo siempre soñé con tener una familia, y gracias a esta hermosa mujer, he podido materializar ese sueño. Y es todo para mí Andrea porque es mi amante, mi amiga, es mi socia, es una persona que en verdad creo que saca lo mejor de mí, me da paz. Yo venía de relaciones tormentosas y con Andrea encontré paz, encontré estabilidad", le expresó a Soler. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una amena charla que tuvo lugar hace menos de un año en el show de Imagen Televisión, cuando no se esperaba que la pareja rompiera. Unas declaraciones que siguen emocionando a muchos, pero que también han tenido reacciones menos positivas. "Dicen amarse tanto y se separan", "Si ella es todo para él, ¿para qué se divorcian?", "Vivían presumiendo el amor y así de repente se separan", escribieron algunos seguidores. Ante tales declaraciones y otras tantas, Andrea compartió una historia con un mensaje directo a los incrédulos y los que les critican. Andrea Legarreta Mensaje de Andrea Legarreta | Credit: IG/Andrea Legarreta "No se juzga un dolor que no estás viviendo", lee el escrito.

