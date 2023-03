Erik Rubín revela que aún sigue viviendo en la misma casa con Andrea Legarreta Pese a que el mes pasado anunciaron su separación, Erik Rubín y Andrea Legarreta siguen viviendo juntos ¿por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como es bien sabido, el 23 de febrero de 2023, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación tras 22 años de matrimonio. En su comunicado y después de manera pública, los famosos dejaron claro que hay mucho amor entre ellos y que no hubo un tercero como causa de su ruptura. De hecho, estuvieron juntos y conviviendo de manera cálida en un programa de televisión, en vivo, donde explicaron que esta decisión fue sugerencia de una terapia de pareja. Lo que se desconocía es que el productor musical aún continúa viviendo en su casa familiar con su todavía esposa e hijas y que se rehúsa a dejar su hogar. "No he salido, está pronosticado que sea en dos semanas", reveló Rubín al programa mexicano de radio Todo para la mujer (Radio Fórmula). "Voy a extrañar, no me quiero salir". El integrante de Timbiriche está consciente de que este es un proceso necesario y confesó que ha tenido pesadillas desde el anuncio de la separación. Sin embargo, se mantiene positivo de que las cosas tomarán un buen camino que los beneficie a ambos. "Darte ese tiempo con la pareja, en algún momento das por hecho que esa persona va a estar ahí y empiezas a descuidar, a lo mejor por los hijos, el trabajo, pero ¿dónde está la pareja?", comentó. "Desde el amor todo es perfecto y todo se acomoda". Andrea Legarreta y Erik Rubin, hijas Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Independientemente de su separación, Erik Rubín y Andrea Legarreta seguirán conviviendo en armonía como familia y también como socios debido a que han revelado que tienen diversos proyectos profesionales juntos.

