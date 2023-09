Así reaccionó Erik Rubín a rumores de romance con Mónica Noguera ¿lo confirmó? El supuesto romance entre Mónica Noguera y Erik Rubín ha ocasionado una gran polémica. Andrea Legarreta ya habló al respecto; ahora lo hizo su aún esposo Erik Rubín. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, surgió un rumor que aseguraba Erik Rubín mantenía un romance con Mónica Noguera y que, incluso, la presentadora era la verdadera tercera en discordia y la causante de la separación del cantante de su esposa Andrea Legarreta, pese a que todavía viven juntos. "Nos agarraron [a Mónica Noguera y a mí] con las manos en la masa", mencionó Rubín, en tono de mofa, a los medios de comunicación. "¿Pero en dónde está? [la nota con esa información]". Como se ha mencionado que la presentadora y el también productor musical fueron captados de manera romántica en Tulum, una zona turística de Quintana Roo, México, el famoso quiso saber dónde están los documentos que confirman esa situación y aseguró que no teme a ninguna supuesta revelación pública. "¿Dónde están las fotos en Tulum? ¿Hay pruebas? Y ¿Dónde están? ¡Qué salgan [las pruebas]!", enfatizó. "Por eso mismo [que estoy soltero] qué tiene de malo; no tiene nada de malo. ¿Dónde están las pruebas?". Mónica Noguera y Erik Rubín Credit: Victor Chavez/Getty Images/Carlos Tischler/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de "Con todos menos conmigo", aseguró que "no tengo la menor idea" de dónde viene el rumor; el cual "es absurdo" para él. Sin embargo, ante la insistencia de un romance por parte de la prensa, el cantante reaccionó. "Confirmo completamente que mi amante es Mónica Noguera", dijo en tono de burla. "Confirmó que tengo un romance con Mónica Noguera, nos vamos a casar en un mes. Confieso tener un romance con Mónica Noguera, nos casamos en un mes", repitió. "Entonces, si digo una cosa no es cierto y si digo la otra tampoco es cierto. Les estoy diciendo lo siguiente, tengo un romance con Mónica Noguera; lo confieso, nos vamos a casar en un mes. Eso es lo que les tengo que decir". Erik Rubín tampoco hizo caso a cuestionamientos sobre la molestia de su aún esposa Andrea Legarreta. "Andrea va a ser nuestra madrina", concluyó.

