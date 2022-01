Erik Hayser rompe el silencio cómo vivió que su pareja Fernanda Castillo estuviera al borde de la muerte Luego de parir a su primer bebé, Fernanda Castillo estuvo al borde de la muerte ¿cómo atravesó esta difícil experiencia su pareja sentimental Erik Hayser? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 19 de diciembre de 2020, Fernanda Castillo y Erik Hayser se convirtieron en padres de un niño que lleva por nombre Liam. A las pocas semanas, la actriz fue hospitalizada de emergencia tras secuelas postparto y estuvo al borde de la muerte. Ahora, su prometido habla por primera vez sobre cómo vivió este difícil episodio. "[Fernanda y yo] somos un equipo, y como equipo lo afrontamos, y estuvimos [juntos]", mencionó al programa mexicano de televisión Sale el sol (Imagen TV). "No puedo haberme imaginado reaccionando de otra manera. Es parte de la vida también; la vida estará llena de momentos felices y maravillosos, pero también de momentos difíciles, ahí es donde más cerca tenemos que estar cerca el uno del otro. Y así lo vivimos", agregó. "El miedo se va, es como el monstruo que está abajo de la cama y cuando le dices a tu hijo 'ven, vamos a buscar ese monstruo', y le enseñas con una linterna que no hay nada, el miedo se va. Es información al final del cuentas". El actor también aprovechó para hacer una reflexión sobre lo que la cuarentena les ha dejado como pareja. Está convencido de que todo ha servido como un aprendizaje; incluyendo, el cuidado del niño como padres primerizos. Erik Hayser y Fernanda Castillo Credit: Gustavo Caballero/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La pandemia Una de las cosas más lindas que nos ha dejado es que nos ha permitido estar a Fer y a mí prácticamente solos, aprendiendo a ser papá y mamá. Sin amigos, tías, familiares que nos estén diciendo 'no, el pañal se cambia de tal manera', 'no, ponle un suéter al niño'", mencionó. "Lo hemos aprendido nosotros, lo hemos experimentado y cambiado miles y miles de pañales ella y yo. Nos hemos desvelado juntos y hemos aprendido a ser equipo y eso ha sido hermosísimo". Ahora, Fernanda Castillo y Erik Hayser han dejado atrás esa difícil experiencia y disfrutan por completo de su vida en familia.

