¡Así celebró Erik Hayser el cumpleaños más especial de Fernanda Castillo! Podría decirse que la actriz acaba de volver a nacer tras sus graves complicaciones posparto y festeja además su primer cumpleaños como mamá. Aquí los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La bella Fernanda Castillo vivió hoy uno de los cumpleaños más hermosos de su vida y el primero como mamá, tras recuperarse de su reciente intervención quirúrgica, que a punto estuvo de costarle la vida debido a un problema posparto tardío. La actriz de Destilando amor acaba de cumplir treinta y nueve años y sus redes se inundaron de felicitaciones de fans, familiares, amigos y celebridades, que quisieron dejar constancia de su admiración por la radiante mamá de Liam. "No sabes cómo me da alegría verte así de nuevo mija adorada. ¡Sonriéndole a la vida!", escribió el actor Raúl Méndez bajo la última foto compartida por la actriz, días atrás. "Acapulco de mamá" escribió bajo la foto en la que aparece junto a una elegante carriola de bebé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También explicó cómo cambió su vida ahora que se ha convertido en madre: "Sin largas sesiones de bronceado ni fiesta, pero con un chamaco divino que el cielo azul y el mar por primera vez", presumió emocionada. Pero sin duda la felicitación más hermosa fue la que recibió de su pareja, el actor Erik Hayser, papá de su retoño: "Feliz cumpleaños, vida de mi vida. Gracias por haber resignificado la palabra amor en mi vida. Gracias por existir y ser quien eres. Por ser la mejor mamá y la mejor compañera de vida. Que ese corazón enorme siga siendo el motor de tus días. Que tu fuerza, tu luz, tu bondad y magia se multipliquen y sean tu cosecha a cada paso. ¡Te amo con el alma! ¡Feliz feliz feliz cumpleaños!", escribió bajo esta linda foto. ¡Muchas felicidades!

Share options

Close Login

View image ¡Así celebró Erik Hayser el cumpleaños más especial de Fernanda Castillo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.