¡Erik Hayser enmudece a sus fans con su faceta más desconocida! El marido de Fernanda Castillo sorprendió a todos al dar a conocer su otra gran pasión lejos de los escenarios y los sets de grabación. ¡No lo vas a creer! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se podría decir que la agenda de Erik Hayser es de las que rebosa en proyectos. A pesar de ello, siempre encuentra el momento para hacer lo que le apasiona, siendo estar con su esposa Fernanda Castillo y su hijo Liam lo primero en su lista de prioridades. Sin embargo, en estos días, sus seguidores descubrían una faceta bastante menos conocida del actor y que representa una de sus grandes pasiones. No, no tiene nada que ver con el mundo del arte, la música o la actuación, es algo ajeno a los escenarios y muy ligado a la vida y lo que esta representa. En una reciente entrevista, al actor de la serie Preso nº 1, su entrevistadora dejó al lado sus éxitos en la pequeña y gran pantalla para dar a conocer este otro lado del intérprete, más humano y real. Erik Hayser Erik Hayser | Credit: IG/Erik Hayser Desde el perfil de Hoja verde de Paola Elizondo, entrevistadora y entrevistado dieron lugar a una charla de lo más interesante. El tema de conversación fue el grounding, más conocido como esa conexión con la tierra de diferentes formas, entre ellas, las plantas y huertos urbanos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque para él esta nueva aventura en su vida apenas empieza, reconoció estar encantado con los aprendizajes que está teniendo al respecto. "Es una experiencia increíble y no toma tampoco tanto tiempo... Darnos estos espacios para conectar con lo que tenemos alrededor nos va a devolver miles de cosas, a mí en lo personal es como una conexión conmigo mismo", explicó entusiasmado. Tal y como explicó con mucho cariño Erik, el término grounding para él representa poner los pies en la tierra "con el significado de voy a conectar conmigo y a partir de ahí todo lo bueno puede suceder y la magia empieza", prosiguió en esta amable charla. Este movimiento incluye actividades tan sencillas y a la vez tan poderosas como abrazar un árbol, enterrar las manos o los pies en la tierra y sentirla, crear alimentos desde la semilla e integrarlos en tu plato. El también protagonista de El recluso y Sense8 invitó a todos a que "conecten y siembren y que puedan vivir este regalo de entender que todo es un círculo y lo que va viene y que lo mucho que nos da la tierra hay que dárselo de regreso", añadió emocionado. Erik Hayser Fernanda Castillo Credit: IG Erik Hayser El público siguió encantado esta plática y descubrió un motivo más para admirar a Erik quien mostró gran sensibilidad y amor a la vida.

