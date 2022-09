Erik del Castillo se retira El anuncio del adiós de los escenarios de Erik del Castillo ha sorprendido a propios y extraños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 67 años de carrera ininterrumpida, Eric del Castillo ha trabajado para cine, teatro y televisión. A lo largo de todos estos años, ha logrado diversos reconocimientos y se ha convertido en un ejemplo para las nuevas generaciones de actores. Y si bien, había declarado que se moriría si se retirara, ahora asegura que dejará su profesión; lo cual, ha sorprendido a propios y extraños. "Yo quisiera descansar un buen tiempo, no sé, un año", reveló Del Castillo a los medios de comunicación. "Tengo sí, gracias a los ahorros de mi esposa, para poder ya no trabajar, si así se me presentara la vida, ¿no? Pues muy tranquilo, muy a gusto, también está uno cansado ya, tengo 67 años de carrera, se cansa uno". El histrión, quien tiene cuando menos 300 películas en su haber, dio a conocer lo que desea hacer con su tiempo libre; aunque aclaró que esto es solo un paro momentáneo porque ama su profesión. "Una pausa. Uno es actor y si no trabajas, pues te mueres. El que no se mueve, se muere", advirtió. "[Quiero] viajar, ir a Los Ángeles a ver a mi hija [Kate del Castillo]", mencionó. "Pasearnos un poquito, ver algunos pueblitos mágicos que tenemos aquí en México, tan hermosos, y pues nada, dedicarme a mi familia, a mis nietos". Eric del Castillo Eric del Castillo | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo y pese a sus logros profesionales, Eric del Castillo no está interesado en recibir un gran homenaje en el recinto de cultura más importante de su natal México, el Palacio de Bellas Artes, tal como ocurrió con su colega Silvia Pinal. "Nada más tengo una trayectoria larga, pero no me siento con la calidad suficiente como para un homenaje en Bellas Artes. Lo que sí me da mucho gusto es que Bellas Artes le dé importancia a personajes vivos, que les hagan homenaje en vivo ¿de qué sirve un Bellas Artes vacío? Sin talentos a cuáles festejar, sin reconocer", concluyó.

