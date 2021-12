Eric del Castillo enfrenta polémica por declaraciones sobre Carmen Salinas Un infortunio resultó para Erik del Castillo el homenaje verbal que quiso hacerle a la fallecida actriz Carmen Salinas y ahora es presa de una controversia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se hizo pública la muerte de Carmen Salinas, quien falleció el pasado 9 de diciembre de 2021 tras estar varias semanas en el hospital, muchos famosos se pronunciaron al respecto y quisieron rendir tributo a la fallecida actriz. Ante ello, Eric del Castillo quiso rendirle tributo hablando de lo que consideraba una serie de elogios; sin embargo, los resultados no fueron muy afortunados y los fanáticos de la protagonista de la obra musical Aventurera consideraron sus palabras en contra de su importante trayectoria profesional. Ante ello, el intérprete de Jefe Ricardo Vidal en la teleserie La doña, habló al respecto. "Me criticaron porque comenté, pero tengo toda la razón del mundo, Carmelita [Salinas] no fue una gran belleza, no tuvo un cuerpo escultural; sin embargo, tuvo la inteligencia suficiente para triunfar en esta carrera en todos los sentidos", reiteró a los medios de comunicación. El actor también habló sobre la relación que mantuvo con Vicente Fernández, quien falleció tras días después de Carmen Salinas. "Le mandé un video a Cuquita [esposa de Fernández] antes de que él falleciera. Me enteré que estaba un poquito mal. Cuál sería mi tristeza que a los tres, cuatro días, falleció", reveló. Carmen Salinas y Eric del Castillo Carmen Salinas y Eric del Castillo | Credit: Pedro Gonzalez Castillo/LatinContent via Getty Images; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo quiero, lo quise mucho. Pasé cinco horas con él, las únicas que lo conocí, lo traté. Y me considero su amigo, nunca fui su amigo, tampoco su enemigo, por supuesto. Nunca trabajamos juntos, pero nos admirábamos mutuamente porque él empezó la carrera 10, 15 años después de que yo había empezado", mencionó. "Llegó el momento de despedirnos, me regaló dos libros de él, un disco, uno para mi hija Kate y otro para mí. Nos sacamos varias fotografías y me fui". Eric del Castillo espera que en breve pueda salir al aire su proyecto audiovisual sobre corridos que realizó bajo la producción de su hija Kate del Castillo.

