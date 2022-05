"Mi amante, mi amiga, mi socia", las razones por las que Erick Rubín sentó cabeza con Andrea Legarreta Fue Andrea Legarreta la que llegó para quedarse con Erik Rubín. ¿Por qué fue la conductora del matutino Hoy la que se llevó el corazón del ex-Timbiriche? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Legarreta y Erik Rubín Credit: Mezcalent.com Varias han sido las mujeres que han pasado por la vida de Erik Rubín, como por ejmeplo Paulina Rubio o Alejandra Guzmán, pero fue Andrea Legarreta la que llegó para quedarse. ¿Por qué fue la conductora del matutino Hoy la que finalmente se llevó el corazón del ex-Timbiriche? En declaraciones al programa Sale el sol, Rubín, quien tiene dos hijas con Legarreta y una relación de las más sólidas del mundo artístico, declaró cuáles son los motivos que lo hacen estar atado de por vida a su esposa. erik rubin esposa andrea legarreta relax Credit: erik rubin instagram "Es todo para mí Andrea Legarreta porque es mi amante, es mi amiga, es mi socia, es una persona que saca lo mejor de mí, me da paz, venía de relaciones tormentosas y con Andrea encontré paz, estabilidad y donde yo me vi finalmente sentando cabeza", dijo. "El matrimonio ha sido de lo más lindo que me ha sucedido porque yo siempre soñé con tener una familia y gracias a esta hermosa mujer he podido materializar ese sueño", añadió. Como es sabido, el cantante mexicano tuvo grandes romances con las intérpretes de "El último adiós" y "Mi peor error", pero en estos momentos solo queda una bonita amistad. Bianca Marroquin Boda11 Credit: Instagram/Erik Rubin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso recientemente bromeó con participar en el tour Perrísimas que hacen ambas cantantes. "¿Me das permiso de ir a jugar con mis amigas [Paulina Rubio y Alejandra Guzmán]?", preguntó Rubín a Legarreta. Por su parte, esta contestó de una manera que deja ver la gran confianza que tienen como pareja. según dijo, su marido "no me tiene que pedir permiso de nada". Rubín ha declarado en ocasiones anteriores que a pesar de la intensidades de sus relaciones, respeta mucho a sus exnovias. "Nunca me atrevería mal de ninguna de ellas. De repente, contamos cosas que hemos vivido, que creo no tiene nada de malo, pero nunca me atrevería de ninguna de ellas y por eso mismo hay mucho cariño entre nosotros. Con todas mis ex me llevó increíble y Andrea también".

