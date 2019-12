Así fue el fin de semana de los famosos en las redes By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Erick Elías La hija de una estrella llegó a esquiar con Santa, una estrella esta con su madre para la Navidad, una estrella celebra su cumpleaños y otra estrella esta en motocicleta con su hijo. Empezar galería Erick Elías IG/Erick Elías El actor se ve muy feliz en la nieve. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Alessandra Rosaldo IG/Alessandra Rosaldo "¿Qué puede ser más padre que esquiar con tus primos, tus tíos, mamá y papá?🤔 ¡Esquiar con Santa!🎅🏼 Nos lo encontramos en la cima de la montaña y no saben la emoción!😍🥰😃", compartió la mexicana. 2 de 10 Applications Ver Todo Ana Brenda Contreras IG/Ana Brenda Contreras "#Brecofest (aunque mi cumpleaños es el 24 🥴) Gracias a todos los que estuvieron, los quiero! 🎂🥰", publicó la actriz. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Raúl Araiza IG/Raúl Araiza "Te amoooo hija...❤️❤️", dijo el mexicano. 4 de 10 Applications Ver Todo Consuelo Duval IG/Consuelo Duval "Este es mi refugio... mi familia!! Por ellos despierto y duermo agradecida todos los días!!", expresó la comediante. 5 de 10 Applications Ver Todo Carlos Ferro IG/Carlos Ferro "Cuando pones cara de que no pasa nada ..... pero por dentro te estás muriendo de calor . HAHAHAHA 😂 Actúa normal ahí viene la chica que te gusta . 😂. ¿Como van sus vacaciones?", preguntó el actor. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Fabián Ríos IG/Fabián Ríos "Por aquí conversando de cosas de grandes con este hombre @davidriosferreiraa FR", compartió el colombiano sobre su pequeñín. 7 de 10 Applications Ver Todo Ferdinando Valencia IG/Ferdinando Valencia "+ emocionado Yo que Tadeo!! 😂😂😂 en sus marcas , listos .... fuera!!!", expresó el mexicano. 8 de 10 Applications Ver Todo Maribel Guardia IG/Maribel Guardia "Feliz de consentir a mi #mama @vilma.chacon.77 en mi linda #costarica 🇨🇷 Bendiciones para todos y disfruten de sus familias 💋⛄️Los quiero ❤️", expresó la cantante, de visita en su país. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Sofía Vergara IG/Sofía Vergara "Cena familiar 💖💖🌴🌴 #vacation", dijo la colombiana rodeada de su parentela. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

