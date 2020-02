Erick Elías en el set de 100 días para enamorarnos y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next mezcalent Erick Elías grabando escenas para la teleserie 100 días para enamorarnos, Jaime Camil y Sandra Echeverría brillan en la alfombra roja de la premiere de la comedia romántica Las píldoras de mi novio, y más fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería En el set Image zoom mezcalent Erick Elías durante un descanso de las grabaciones de 100 días para enamorarnos (Telemundo), teleserie que acelera el trabajo en el set con miras a su próximo estreno. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Noche de estreno Image zoom Jaime Camil llegó acompañado de su esposa Heidi Balvanera a la premiere de Las píldoras de mi novio, comedia romántica que encabeza con Sandra Echeverría y que llega con un gran elenco a la cartelera nacional este fin de semana. 2 de 10 Applications Ver Todo Linda parejita Image zoom mezcalent Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne en la alfombra roja de la premiere de la comedia romántica Las píldoras de mi novio, en Los Ángeles. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement En pareja Image zoom Cortesía La presentadora e infuencer Yanet García apoyando a su pareja, Lewis Howes, en el lanzamiento del documental Chasing Greatness. 4 de 10 Applications Ver Todo Calentando motores Image zoom Premio Lo Nuestro / Univision Natti Natasha calentando motores para su presentación en Premio lo nuestro. Cabe recalcar que la primera entrega de premios a la música latina de la década ofrecerá a los televidentes más de cinco horas de programación repleta de grandes celebridades y contenido original el 20 de febrero por Univision y UniMás. 5 de 10 Applications Ver Todo Foto del recuerdo Image zoom Cortesía Durante una pausa de las grabaciones en Univision, el reportero y fashionista Quique Usales se tomó un selfie con la periodista colombiana Ilia Calderón. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Lista! Image zoom Media Punch/The Grosby Group Nos topamos con la cantante Chiquis Rivera en los ensayos de Premio lo nuestro, en el American Airlines Arena de Miami. 7 de 10 Applications Ver Todo Nuevo sencillo Image zoom mezcalent Reik presentó su nuevo sencillo "Si me dices que sí", junto con Farruko y Camilo, a partir de esta semana en las principales plataformas digitales de música. 8 de 10 Applications Ver Todo Voz que enamora Image zoom Premio Lo Nuestro / Univision El cantautor Ricardo Montaner, quien recientemente entregó a su hija al altar, ensayando para su presentación en Premio lo nuestro. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Tras bastidores Image zoom Premio Lo Nuestro / Univision Prince Royce (der.) y Zion y Lennox también deleitarán a la audiencia de Premio lo Nuestro con su esperada presentación. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

