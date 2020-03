"Ha sido cansado, pero nos ha unido muchísimo": Erick Elías cuenta cómo está viviendo junto a sus hijas la cuarentena El actor mexicano comparte cómo se ha adaptado a esta nueva dinámica familiar en plena crisis del nuevo coronavirus COVID-19. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como la mayoría de padres de familia, el actor mexicano Erick Elías permanece desde hace días confinado en su hogar en compañía de sus hijas Penélope y Olivia como medida de prevención ante la propagación del nuevo coronavirus COVID-19, que ya ha dejado más de 80 mil casos de contagio solo en Estados Unidos. ¿Pero cómo está manejando esta difícil situación el intérprete de 39 años con sus hijas? “En la escuela les explicaron bastante de lo que está pasando. Nosotros también. Están claras de la situación y la logística de cómo dar las clases. La escuela lo está haciendo muy bien, tienen clases virtuales, ya llevan varios días con este sistema”, cuenta a People en Español. El que fuera galán de la exitosa telenovela Betty en NY reconoce que ha sido ‘un poco complicado’ adaptarse a esta nueva dinámica familiar que se ha generado en su hogar a raíz de la crisis del coronavirus. “Es un poco complicado para los padres con trabajo, haciendo tareas y con todos los requisitos que tienen que cumplir, ha sido cansado”, se sincera Elías. “Pero no hay que quejarse”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así como ha sido un poco agotador, también está teniendo su lado positivo. “Nos ha unido muchísimo, hemos hablado, cantado, bailado, nos hemos reído, nos hemos peleado, nos hemos pintado… Hemos pasado de todo en este tiempo”, comparte. La mejor prueba de ello son sus redes sociales donde Erick ha publicado a lo largo de estos días momentos de lo más divertidos y entrañables en compañía de sus dos hijas. El actor se encontraba grabando en Miami la nueva telenovela de Telemundo 100 días para enamorarnos cuando la pandemia estalló y se tuvieron que suspender las grabaciones. “100 días para enamorarnos es un proyecto muy divertido que toca temas de relaciones humanas, de una pareja que tiene 20 años de casados y antes de divorciarse deciden tomarse un tiempo de 100 días para volverse a enamorar y ver si pueden salvar ese matrimonio”, cuenta sobre la ficción que se estrenará en abril por Telemundo. Advertisement

