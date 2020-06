Erick Elías da detalles de su cuarentena: "Ha sido difícil" Por Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent.com A Erick Elías le tocó contar 100 días para

enamorarnos (Telemundo) en un set y

ahora también lleva la cuenta de los soles

que pasa en su hogar en Miami. "[La telenovela] se puede comparar con lo que está pasando [con la COVID-19]", dice el mexicano de 40 años de su nuevo proyecto. "Es un paro en el mundo para recapitular todo y ver cómo de forma positiva podemos sacar [adelante] todo". "Todo el elenco estaba padre y hacíamos mucha improvisación", revela Elías (con Ilse Salas y Xabiani Ponce de León). "Me gustó mucho porque no teníamos que seguir lineamientos de lo que estaba escrito como tal y podíamos improvisar bastante". Trata sobre una pareja que lleva veinte años de casados y antes de divorciarse deciden hacer un pacto de 100 días para volver a enamorarse. "[Soy] Plutarco Cuesta. Hay bastante de Erick en Plutarco, tengo dos hijas [también]. Tengo un rato de casado. Hay que procurar a la pareja [prestarle atención], hay una sola vida y hay que aprovecharla", dice Elías. "Me considero una persona tranquila y amorosa, pero han habido [discrepancias con mi esposa]. Estamos haciéndola hasta de maestros [de nuestras dos hijas] y no es fácil, es un tema delicado", cuenta el actor (junto a su esposa Karla Guindi y sus dos hijas). "Mi esposa está muy clavada en el tema de asesorías con terapeutas, no por nosotros, sino para ayudar a las niñas, para que no sean las que lo sufran, que tengamos paciencia". "Ha sido difícil. Tenemos toda la información, hay que tener paciencia y si hay que salir a trabajar hay que cuidarse y ánimo", aconseja Elías (con sus hijas). "Hay que pasar este momento de la mejor manera, hay que relajarnos todos, no hay que vivir con nervios, hay que hacer las cosas como se tiene que hacer, pero también de una manera relajada".

