Eric del Castillo no reconoce a su hija Kate y suenan alarmas por su estado de salud Los seguidores de Kate del Castillo se han mostrado preocupados por el estado de salud de su padre, el primer actor Eric del Castillo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los seguidores de Kate del Castillo se han mostrado preocupados por el estado de salud de su padre Eric del Castillo, luego de las últimas imágenes que aparecieran en redes sociales del actor de ahora 88 años. A través de un video difundido en TikTok, se puede ver el momento en que Eric y la madre de Kate, la señora Kate Trillo, están en un restaurante cenando junto a su hija Verónica del Castillo y su novio René de la Parra. De repente, Kate se aparece para sorprender a su familia. Pero lo que llamó la atención fue que mientras su madre la abrazó llorando de felicidad al verla, su padre aparentemente no la reconoció. @@yolicortsss "¿Quién es?", preguntó Eric, a lo que su hija Verónica respondió: "Tu hija". Seguidamente, Eric cayó en cuenta de que se trataba de la actriz de La reina del sur y le extendió un largo abrazo. La salud del histrión se ha visto resentida en los últimos tiempos. Tras una caída el año pasado, fue ingresado de emergencia a un hospital de Ciudad de México con un brazo lastimado, por lo que tuvo que someterse a una operación. Kate y Eric del Castillo Kate y Eric del Castillo | Credit: Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor mexicano también confesó que tiene una enfermedad incurable. "Estoy mal de la mácula y me cuesta trabajo leer", dijo. "No hay operación, nada qué hacer, pero nunca me voy a quedar ciego, jamás".

