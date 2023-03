Eric del Castillo entrega anillo de compromiso a su esposa Tras 53 años de matrimonio, Eric del Castillo decidió entregarle a su esposa Kate Trillo un anillo de compromiso ¿habrá segunda boda? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace 53 años se casó Eric del Castillo con Kate Trillo, de dicha unión nacieron sus hijas Verónica y Kate. La solidez de este matrimonio se ha convertido en un ejemplo a seguir, considerando que los divorcios están a la orden del día tras unos cuantos años del enlace nupcial. Lo que llamó la atención es que, en todos esos años, el famoso no le había dado un anillo de compromiso a su esposa y decidió dárselo hace un par de días. "¿Kate Trillo Grant aceptarías casarte conmigo por favor?", solicitó Del Castillo a Trillo; lo cual, fue registrado por el programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "80 años después. Perdón por haberme atrasado un poco". La señora aceptó el regalo y reveló algunos detalles íntimos al respecto y dejó claro que es algo simbólico y no habrá una segunda boda. "Es el primer regalo que recibo después de 80 años. El anillo de compromiso que me debió dar hace 53 años, me lo dio hoy", bromeó por su parte Trillo. "Otra boda ya no. Esto nada más es el compromiso de hace mucho. Se lo acepté porque pasaron 53 años. Con eso no me vuelve a dar [nada] en 20 años!. Eric del Castillo y Kate Trillo Credit: Verónica del Castillo Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete del Padre David en la telenovela Mi secreto también quiso divertirse con la situación. "Más vale tarde que nunca", mencionó. "Con eso ya me endrogué". Kate Trillo aseguro que "ser mujer" de este famoso "es mi regalo más grande". Por su parte, Eric del Castillo agradeció este buen momento. "Le damos gracias a Dios de estar juntos nuevamente", agregó. "Un día más y su cumpleaños Ahí mismo la felicité tempranito, despertando".

