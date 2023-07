Eric del Castillo está deprimido por muerte de amigos: "Mis compañeros se han ido, me estoy quedando solo" Tras la muerte de diversas figuras del espectáculo mexicano, Eric del Castillo confiesa su tristeza al sentir que cada día está quedándose sin sus amigos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De un tiempo a la fecha, grandes figuras del espectáculo mexicano que marcaron la época de oro de la actuación han fallecido como Andrés García, Xavier López Chabelo e Ignacio López Tarso, entre otros. Además, mucho se ha especulado sobre la salud de Silvia Pinal, quien tiene 92 años. Por ello, Eric del Castillo confesó que está deprimido ante la muerte de compañeros y amigos. "Me da tristeza estar solo, estar tan solo, ya mis compañeros se han ido la mayoría, me estoy quedando solo. Me tocó hablar, todavía, con Andrés García; me tocó darle un abrazo a [Ignacio] López Tarso y voy volteando y me voy quedando solo", confesó Del Castillo a los medios de comunicación. "Sé que están bien porque fueron muy buenos hombres, deben estar gozando de Dios". El famoso, quien estuvo presente en una entrega de premios, sabe que los rostros que se convirtieron en leyendas no han podido ser sustituidos; por eso teme por la salud de Silvia Pinal. "¿Qué está malita [Silvia Pinal]?", cuestionó. "¿Se han dado cuenta que ya no tenemos figuras? nos estamos quedando solos, de verdad. Ya no hay un Jorge Negrete, un Pedro Infante, una Marga López, una María Félix. Yo nunca me consideré un actor, yo estoy en esta profesión por vocación". Eric del Castillo Credit: Medios y Media/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eric del Castillo reveló que cumplió 89 años y dio detalles de cómo celebró esta fecha tan especial. "Ahora me tocó ser el mayor de los actores, antier cumplí 89 años allá en San Miguel de Allende me festejó mi mujer [Kate Trillo], mi hija Verónica y mi nieto, muy contento", relató. "¿Kate [Del Castillo]? ella es harina de otro costal [y no estuvo presente]".

