Esta acción de Saúl el Canelo Álvarez ha dejado a sus fans con los ojos llorosos "Eres mi ángel de la guardia", le dice una pequeña fan que acudió al boxeador mexicano en busca de ayuda. Esto es lo que hizo. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Saúl el Canelo Álvarez vuelve a mostrar su buen corazón y generosidad al responder a la súplica de una de sus pequeñas fanáticas que le pidió ayuda para financiar un tratamiento que recibe. A través de las redes sociales, la pequeña Adamary Guadalupe Sánchez se dirigió a su boxeador preferido para pedir que le firmara una guantes para poder rifarlos y recaudar fondos para cubrir sus terapias para poder caminar. “Hola Saúl Canelo Álvarez, no sabes lo emocionada que estoy por tu nueva pelea. Me has hecho la niña más feliz del mundo. Te deseo muy buena suerte y yo sé que vas a ganar", dice la pequeña en una grabación. "Aprovechando este vídeo, te iba a decir que si usted me daba permiso que mis papás me compren unos guantes y yo poder rifarlos, que usted me los firme y yo poder rifarlos en mi nombre, para yo pagar mis terapias que salen muy caras y comprarme unas cosas que yo necesito para poder caminar”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Canelo no se pudo resistir a la dulce petición de la niña e inmediatamente respondió, aunque no fue lo que Adamary esperaba. El campeón mundial evidentemente conmovido prometió cubrir todos los gastos médicos de la pequeña. “Con mucho gusto, que con todo mi corazón, que es un sí rotundo. Dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias, yo le se las doy por favor. Dile que no se preocupe por firmarlos [guantes], que me diga cuánto necesita para sus terapias”, contestó Canelo a la petición. De acuerdo a la prensa mexicana, el pugilista mexicano cumplió su promesa y en menos de 24 horas cubrió todos los gastos médicos de la niña. Adamary no tuvo más que palabras de agradecimiento para su ícono del boxeo. “Muchas gracias por el dinero que me mandaste para mi operación y para mis cosas que necesito”, expresó la niña a través de las redes sociales. “Ojalá pueda ir a Guadalajara ya que me terminen de operar para ir a verte y darte un abrazo. Si antes era tu fan, ahora eres mi ángel de la guarda… Muchas gracias Saúl el Canelo Álvarez y que Dios te bendiga para siempre porque aparte de ser muy buen boxeador, eres muy buena persona”. Canelo ha mostrado en múltiples ocasiones su vertiente más solidaria con su respaldo a diferentes organizaciones e iniciativas, como la de la Nariz Roja que apoya a niños con cáncer. El boxeador regresará al cuadrilátero el próximo 19 de diciembre para enfrentarse a su archirival Callum Smith en Texas, en la que los expertos llaman una pelea peligrosa pelea.

