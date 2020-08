“Eran una pareja tóxica”, afirmó Maribel Guardia sobre Laura Bozzo y su ex Cristian Suárez Maribel Guardia revela secretos sobre la relación sentimental entre Laura Bozzo y su ex Cristian Suárez; considera que no era la más adecuada. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, un nuevo conflicto se ha desatado entre la expareja sentimental conformada por Laura Bozzo y Cristian Suárez. El segundo ha realizado una serie de declaraciones en contra de la conductora peruana y asegura que tenía muchos vicios. Por su parte, la presentadora advirtió que el hombre solo busca quitarle dinero y le envía mensajes agresivos. Ante ello, Maribel Guardia, quien trató con ellos de manera cercana, asegura que esa relación no era adecuada. RELACIONADO: ¿Laura Bozzo tiene nuevo romance? Image zoom Instagram/Maribel Guardia “Los conocí a los dos [Laura Bozzo y Cristian Suárez] y los traté a los dos; entonces, pues a mí me da pena siempre que una mujer está en una situación como Laura [que es] mujer y yo, pues obviamente, uno apoya a las mujeres”, advirtió Guardia a los medios de comunicación. “Eran una pareja tóxica”. De acuerdo con la actriz, fue testigo de las agresiones y conflictos que ocurrían entre ambos; ya que ninguno era más víctima que victimario y viceversa ya que ambos se faltaban al respeto por igual. La también cantante considera que su ruptura sentimental tendría que haber ocurrido años antes de que ocurriera por el mal trato que tanto Laura Bozzo como Cristian Suárez se ocasionaban. “Se trataban muy mal los dos. No puedo decir que [solo] ella, los dos”, agregó. “Creo que hacía mucho tiempo debían haberse separado”. Image zoom Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otro lado, Maribel Guardia no pudo ocultar su pesar ante la situación por la que atraviesa Ninel Conde, quien no puede ver a su hijo menor Emmanuel, y desea que la situación se resuelve pronto. “Me da mucha tristeza. Me consta que Ninel es una buena madre porque trabajé con ella y me daba cuenta cuando nos veníamos en las madrugadas para que pudiera llegar a ver su bebé”, relató. “Es una madre muy trabajadora, pero pensando también que tenía que mantener a su hija y a su hijito. Creo que nadie tiene el derecho de separar ni a una madre, ni a un padre de su hijo”.

Close Share options

Close View image “Eran una pareja tóxica”, afirmó Maribel Guardia sobre Laura Bozzo y su ex Cristian Suárez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.