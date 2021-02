Close

Comparten parte médico de Tiger Woods tras su grave accidente en coche A través de un comunicado, el equipo del golfista informó sobre los daños que sufrió su cuerpo y la actual situación en la que se encuentra. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La leyenda del golf, Tiger Woods, se convertía en noticia este martes no precisamente por sus logros en el campo. El deportista sufría un aparatoso accidente en su camioneta Genésis GV80 SUV en Los Ángeles que le condujo inmediatamente al hospital tras el fuerte impacto. Pocas horas después, el equipo de Woods ha compartido el parte médico que describe el actual estado del californiano de 45 años. "Ha sido sometido a una larga cirugía en la parte inferior de la pierna derecha y el tobillo", arranca el escrito oficial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sufrió importantes lesiones ortopédicas en la extremidad inferior derecha que fueron tratadas durante una cirugía de emergencia por especialistas en traumatología ortopédica", explicó Anish Mahajan, director médico y director ejecutivo interino del Centro Médico Harbor-UCLA. El doctor añadió que "las lesiones adicionales de los huesos del pie y el tobillo se estabilizaron con una combinación de pasadores y tornillos. El trauma muscular y en los tejidos blandos de la pierna requirieron intervención quirúrgica de la cubierta del músculo para aliviar la presión producida por el hinchazón", prosiguió Mahajan. La buena noticia es que, a pesar de la gravedad del golpe y las lesiones, Woods se encuentra "despierto, respondiendo y recuperándose en su habitación del hospital". Aunque por el momento se desconocen las causas exactas del accidente, el Sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, informó que no había "marcas de derrape ni señales de frenado", pero que posiblemente Tiger circulaba a "una velocidad relativamente mayor de lo normal. Debido a que es cuesta abajo, se inclina y también hace curvas, esa área tiene una alta frecuencia de accidentes. No es infrecuente", explicó en rueda de prensa. La investigación de este grave accidente sigue su curso.

