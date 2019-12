¿Por qué salió a la luz la entrevista donde Jenni Rivera revela que fue amenazada de muerte? ¿Fue una decisión planeada el dar a conocer la entrevista que Pepe Garza mantuvo con Jenni Rivera y en la cual ella le confesó que había sido amenazada de muerte? El locutor responde. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días, Pepe Garza, locutor de radio y amigo de Jenni Rivera, dio a conocer una entrevista que realizó con la cantante en la cual reconocía que había sido amenaza de muerte. ¿Cuál fue la razón por la que la entrevista salió a la luz? RELACIONADO: ¿Es válido lucrar con el nombre de Jenni Rivera? Lupillo responde Image zoom “Fue parte del cariño que nos teníamos Jenni [Rivera] y yo. Que ha pesar de tener en mis manos algo con lo que pude haber escandalizado en ese momento, Jenni viva, lo que sea, jamás. Lo tenía abandonado en un CD”, explicó Garza al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Cuando fallece ella y todo esto, digo ‘bueno, algún día lo voy a revelar’. Dije ‘quiero que pase el tiempo y que cuando salga, realmente, llame la atención; no sea una de tantas cosas que están por ahí. Creo que ha causado un impacto importante”. De acuerdo con el programador radial, la entrevista se llevó a cabo mucho antes de la muerte de la Diva de la Banda. “La entrevista fue un año y medio antes de que ella falleciera. No fue inmediatamente antes del accidente”, relató. “Ese fin de semana ella temía por su vida, la estaban amenazando y cuando pasó ese fin de semana, y no ocurrió nada, me olvidé de la entrevista; no volvimos a tocar el tema jamás”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pepe Garza asegura que la familia de Jenni Rivera está satisfecha de que este material haya sido transmitido porque muestra la esencia de la fallecida cantante. “La familia está contenta porque hay un lado de Jenni que ahí se revela y que en las series de televisión no necesariamente lo habían plasmado”, mencionó. “La verdadera Jenni era esa, la que estaba hablando conmigo. Y a su hijo el más pequeño, Johnny, porque él sufre mucho cuando hablan cosas malas de su mamá”. Advertisement

