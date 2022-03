Emeraude Toubia antes de separarse de Prince Royce: "Lo importante es encontrar un compañero que te respete yo [lo] he encontrado" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emeraude Toubias en la inauguración de The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains Credit: mezcalent Antes de dar a conocer su separación de Prince Royce, Emeraude Toubia concendió en diciembre una entrevista exclusiva a People en Español, en donde dio algunos consejos para encontrar el verdadero amor. "Creo que lo más importante, y a veces lo más difícil de hacer, es encontrar el amor propio. Tenemos que aprender a querernos tal y como somos", aseguró la mexicoamericana, que da vida a Lily Díaz en la serie With love (Amazon Prime Video) y quien siempre mostró respeto y amor por el que fuera su pareja por más de una década. ¿Qué tienen en común tu papel de Lily con Emeraude? With Love es una celebración del romance. Es una comedia romántica para sentirse bien. Lily Díaz es una romántica empedernida que tiene la misión de encontrar el amor de verdad tras romper con su novio supuestamente perfecto. [Ella es] valiente, impulsiva, apasionada, franca, artística, [está] dividida entre la tradición familiar y su deseo de definir su propia forma de vida. Aunque cree en el amor de cuento de hadas, sabe en el fondo lo que es real. Prince Royce Credit: Photo by Gregg DeGuire/Getty Images SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Cómo está Emeraude en lo personal? Encontraste el amor con Prince… Lo más importante es encontrar en la vida un compañero que te respete y apoye tus sueños. [Alguien] que se convierta en el confidente del otro, alguien que esté ahí para ti en las buenas y en las malas. Y yo he encontrado eso en él y eso es amor. ¿Qué consejo le darías a todas las personas que no han encontrado el amor? Creo que lo más importante, y a veces lo más difícil de hacer, es encontrar el amor propio. Creo que para dejar que otra persona entre en nuestras vidas tenemos que aprender a querernos a nosotros mismos tal y como somos.

