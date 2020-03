La emotiva entrevista de Oprah Winfrey a Adamari López sobre su reto de bajar de peso Ambas presentadoras hablaron de corazón a corazón de esta etapa de cambio para la puertorriqueña y lo que está suponiendo para ella. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Son dos de las caras más queridas de la televisión. Una en el mercado latino y la otra en el norteamericano. Además de su éxito en la pantalla chica, Adamari López y Oprah Winfrey comparten algo más, su lucha por estar saludables y compartirle al mundo que se puede. En un emocionante evento de WW, programa del que la co-presentadora de Un Nuevo Día es la embajadora hispana, ambas compartieron una amena charla sobre este momento tan importante para la puertorriqueña. Nuestra querida Ada abrió su corazón de par en par y contó a la conductora estrella cómo está llevando esta transformación. Sus palabras emocionaron a los asistentes y recibieron una gran ovación. “Está siendo un viaje maravilloso, llevo ya más de mes y medio, me estoy cuidando mucho ¡y estoy contando mis puntos”, expresó. Image zoom Adamari López Image zoom Adamari López Adamari estaba radiante. Después de casi dos meses involucrada en este proyecto y estar metida de lleno en esta dieta de puntos, reconoció sentirse muy contenta con los resultados y que, además de por ella, lo hace por otra personita clave en su vida, su hija Alaïa. “Quiero estar saludable por mi pero también para poder disfrutar más de mi hija”, confesó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recalcó que quiere pasar tiempo de calidad con ella y, sobre todo, ser un buen modelo para la chiquitina. “A través de mi ejemplo, de este viaje, quiero enseñarla que ella puede hacer lo que se proponga en la vida”, dijo muy emocionada. Al evento Presents: Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus, tampoco faltó otra gran mujer, una latina que demuestra que la belleza y el bienestar no están reñidos con la edad. Así lo compartió y lo demostró Jennifer Lopez. Un encuentro de mujeres valientes, luchadoras y empoderadas que han demostrado con sus vidas que querer es poder. Adamari formará parte el próximo 14 de marzo de nuestro evento Poderosas, un día lleno de talleres y paneles junto a celebridades, figuras clave de la comunidad y distinguidos líderes en el mundo de los negocios, que se llevará a cabo en Miami. Advertisement

