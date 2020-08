Bárbara Bermudo, Pamela Silva o Michelle Galván: ¿cuál es la compañera preferida de Borja Voces? El presentador de Primer Impacto se confesó con People en Español y habló de sus compañeras de Primer Impacto, Premios juventud y su mayor temor Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Borja Voces, presentador de Primer Impacto y del noticiero de medio día de la cadena Univision, concedió una entrevista exclusiva a People en español en donde abrió su corazón y habló de Premios Juventud, coronavirus y sus compañeras de Primer… ¿Qué es lo que puede esperar la gente de Premios Juventud? Premios no va a perder su esencia. Llevamos haciendo esta transmisión por muchísimos años y Premios juventud es el reventón del verano, pero obviamente nuestras circunstancias han cambiado. Pero no queríamos dejar de hacer esta entrega de premios. Las medidas de seguridad van a ser muy, muy grandes. No vamos a tener público físicamente, pero usaremos la tecnología de nuestro lado. Vamos a tener por primera vez en la historia de unos premios una audiencia virtual. En la zona del estadio donde está la audiencia habrán unas pantallas de plasma que rodearán el escenario y en cada cuadrito va a haber una persona desde casa. Por cuatro horas me olvidaré de noticias fuertes. Pensaré en la música. ¿Cómo puede la gente tener un lugar? Tienen que entrar en premiosjuventud.com y reservas tu espacio. Esto es algo nuevo, pero podremos ver la reacción de las personas. ¿Sabes de qué diseñador irás vestido esa noche? Esa es la parte que menos me gusta de los premios. No me gusta elegir los looks. Las chicas se cambian cada diez minutos. Veremos cómo luzco. No me preocupa mucho. ¿Cómo has trabajado en medio de esta pandemia? Ha sido bastante complicado. Debido a mi rol como presentador del noticiera de medio día y en Primer... he tenido que estar mucho en el estudio. Creo que de toda la pandemia he estado en mi casa una semana y algún día salteado. Tengo que reconocer que a todos los presentadores Univison se nos puso un estudio en casa. [Yo les dije]: no me importa estar en los estudios, no tengo familia aquí, estoy solo. En el caso de Pamela, acaba de tener a Ford, yo procuro ser buen compañero y procuro a mis compañeras también. No me perdonaría contagiar a mis compañeros de coronavirus porque yo no me cuidé. Hablando de tus compañeras, ¿qué nos puedes decir de ellas? Me abrieron las puertas de su corazón y su vida empezando con Bárbara Bermudo, que cuando nació su niña le dediqué una canción. A Ford ya lo he visto bastantes veces , siempre con le distanciamiento, aún no he podido cargarlo, está guapísimo. Megan hemos vivido con Michelle toda el proceso de la pérdida de sus bebés, el embarazo. Somos una gran familia. ¿Qué ha sido lo más difícil de estar viviendo en Estados Unidos? Estar lejos de mi familia, es un sentimiento que comparto con todos los que son inmigrantes en este país. También eres cantante, ¿planes de hacer música? Me dediqué mucho tiempo [a] la música concursé en Operación triunfo y la verdad, la música no es para mí.

Close Share options

Close View image Bárbara Bermudo, Pamela Silva o Michelle Galván: ¿cuál es la compañera preferida de Borja Voces?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.