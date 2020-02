Entregan a familiares los cuerpos de Kobe Bryant, su hija y del resto de fallecidos en el accidente La oficina del forense de Los Ángeles confirma que se han entregado a familiares los cuerpos de Kobe Bryant, su hija y del resto de fallecidos el pasado 26 de enero. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los cuerpos de Kobe Bryant y su hija Gianna, fallecidos junto a otras siete peronas el pasado 26 de enero, fueron entregados a sus familiares. Así lo confirmó este lunes la Oficina del Forense de Los Ángeles por medio de su sitio oficial de Internet. El exjugador de los LA Lakers, de 41 años y su hija Gigi, de 13, perdieron la vida al lado de Payton Chester, de 13 años; Sarah Chester, de 45; Alyssa Altobelli, de 14; Keri Altobelli, de 46; John Altobelli, de 56; Christina Mauser, de 38y el piloto de la aeronave, Ara Zobayan, 50. La causa de su fallecimiento se ha establecido como “traumatismo por fuerza contundente” y ha sido clasificado como un “accidente” según indica dicho sitio. El fatal accidente ocurrió a horas de la mañana sobre el poblado de Calabasas, ubicado a unas 30 millas de Los Ángeles. Los pasajeros se dirijían a un juego de baloncesto a celebrarse en la Mamba Academy, fundada por el aclamado jugador y donde su hija Gigi y otras de las dos pasajeras jugarían esa tarde. La mañana del incidente se reportó densa niebla. Y según se ha informado, a pesar de que el piloto contaba con el permiso para pilotar el helicóptero, no cumplió con una de las reglas clave, volar bajo ese temporal. Su licencia era solo para días con condiciones temporales buenas. Y no se cumplió. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este martes el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles también hizo públicas las llamadas hechas al 911 por testigos que querían reportar el accidente aéreo. “Escuché un estallido e inmediatamente se detuvo (sonido de la aeronave)”, exclamó una de las personas que llamaron a dicho servicio. “Pasó sobre mi cabeza”, exclamó otro testigo, “Están las nubes espesas. Escuché un [sonido] pop y de inmediato paró”. Por otra parte, se ha dado a conocer que el funeral de Kobe Bryant y su hija Gigi se llevará a cabo este 5 y 6 de febrero en Routsong Funeral Home de Kettering, Ohio. La casa funeraria está aceptando tributos a los fallecidos por medio de su sitio de Internet. Así. mismo, se informa que “fans locales y residentes” podrán firmar el libro de condolencias para la familia del jugador en sus oficinas entre las 10:00 a.m. y 6:00 p.m., hora local, según confirma WHIO-TV 7, una filial de la cadena CBS en Ohio. Advertisement

