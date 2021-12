Entre lágrimas, Nick Cannon, ex de Mariah Carey, ¡confirma la muerte de su hijo de 5 meses! El rapero y presentador compartía la dura noticia en su programa The Nick Cannon Show. El pequeño Zen fallecía de un tumor cerebral. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes las risas y el sentido del humor tan propio del programa de Nick Cannon hicieron un paréntesis para dar paso a las lágrimas y a un momento lleno de tristeza. El presentador de The Nick Cannon Show hizo una de las confesiones más dolorosas para cualquier padre. Entre lágrimas pero con la fortaleza que da el amor, el ex de Mariah Carey informó de la muerte de Zen, su hijo de 5 meses. El terrible suceso tenía lugar el pasado fin de semana. La causa, un tumor cerebral. "Yo siempre noté que tenía tos y quise llevarlo a revisión. Tenía una peculiar forma de respirar", relató el cantante al público. Tras una revisión médica, los doctores detectaron que sufría hidrocefalia y necesitaba una cirugía urgente en la que introducirían un válvula. Nunca perdieron la esperanza de que se pondría bien. "Estuvimos esperanzados en ese momento y seguimos hacia adelante. Él todavía jugaba con sus hermanos y hermanas", explicó profundamente emocionado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El desenlace final no fue el esperado. El pequeño no lo resistió. Los últimos momentos del pequeño estuvieron llenos de amor, acompañado de los suyos y amado infinitamente. "Ese fin de semana hice un esfuerzo por pasar el mayor tiempo posible con mi hijo Zen. Nos levantamos el domingo y Alyssa y yo fuimos con él al mar. Después regresé a Nueva York para el show… Pero en el aeropuerto recibí una llamada para volver con él", describió muy apenado. El que fuera papá de 7 hijos, dos de ellos con la cantante Mariah Carey, quiso dedicar este programa a su "hermoso hijo" con quien pudo ver el amanecer y el atardecer y darle su último adiós. Descansa en Paz, pequeño ángel.

