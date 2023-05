Entre lágrimas, Giselle Blondet comparte la negligencia que sufrió su tía fallecida La conductora contó con profundo dolor la pesadilla vivida y denunció que cosas así sigan pasando. "Me parece terrible" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet sabe lo que es superar obstáculos y volver a empezar desde cero. Atraviesa uno de sus mejores momentos personales y laborales y así mismo lo comparte con toda la naturalidad y alegría. Sin embargo, estos días han sido especialmente tristes para la conductora quien, junto con su familia, ha sufrido un duro e inesperado golpe: la muerte de su Titi Tere. La comunicadora puertorriqueña se encontraba de vacaciones en París de lo más ilusionada con unas amigas cuando fue informada de la situación repentina por la que pasó su amada tía, que era como su mamá. Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Facebook/Giselle Blondet "Me entero que mi tía está en el hospital, en emergencia porque tiene pulmonía. Mi tía estaba súper bien... Entonces, horas interminables, horas sin que apareciera un médico en el hospital, en Puerto Rico, ella desesperada, no podía casi respirar. Mi prima, desesperada, y yo desde París, tratando de llamar a todos los médicos que yo conocía. Y así todos tratando de buscar una solución, pasaron muchas horas antes de que la viera un médico", relató del angustioso momento. "Luego, yo esperanzada porque dije, 'bueno, una pulmonía', pues no, al otro día, le dan una habitación y finalmente la ve a un doctor, le dan un tratamiento para una terapia respiratoria y ese mismo día, como unas horas después, le dio un ataque al corazón", dijo muy afectada la co-presentadora de La mesa caliente. Y todo esto, con ella en París. Giselle no se lo pensó dos veces y cambió su vuelo para viajar a Puerto Rico y estar con su familia. "Mi tía estaba entubada y yo dije, 'tengo que llegar'", prosiguió. Pero todo fue una odisea. Cuando finalmente se montó en el avión, la escribieron. "Pasó lo que yo más temía, estaba en el avión y cuando empieza a despegar, me escriben mis dos primos, buscándome desesperados a la vez, y me dijeron que mi tía había fallecido. Imagínense esas horas de vuelo cómo fueron. Gracias a Dios que estaba mi amiga, cómo agradecer su cariño y apoyo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su familia está muy unida y todos son realmente especiales, pero su tía Tere era el centro. "Ella es una parte extremadamente importante en la familia para todos... Era el pilar, una mujer tan alegre, un tremendo ejemplo para nosotros, para ver cómo uno debe vivir la vida", la recordó con todo el amor. Giselle la honró y la celebró junto a sus primos y resto de familiares en Puerto Rico, donde se hicieron los servicios funerarios. Al dolor de la pérdida de su tía, se suma el pesar de lo sucedido con el retraso del médico. "No quiero pensar mucho en eso porque es que me da una impotencia, me parece terrible", dijo con tristeza. A pesar de todo, Giselle quiso recordarla con la luz que la hizo brillar. "Titi Tere, descansa en paz, mi tía alegre, preciosa, chula", concluyó.

