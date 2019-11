Entre lágrimas, Fabiola Campomanes habla de lo que ha sufrido y reconoce que está recibiendo ayuda sicológica La actriz ha compartido un emotivo video hablando del duro trance que le tocó vivir con Jonathan Islas y del que se cumple justo un mes. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A través de una grabación muy personal en su perfil de Instagram, Fabiola Campomanes ha informado a sus fans de su actual estado. Justo cuando se cumple un mes de su encontronazo con Jonathan Islas, la actriz se ha sincerado sobre el tema y compartido las consecuencias que eso ha traído a su vida. Al comienzo del video reconoce que sale del sicólogo, a donde acude para poder superar este terrible trance que ha supuesto un antes y un después en su vida. Ha compartido entre lágrimas que no está siendo nada fácil y que cuando esté preparada dará más detalles. "Ha traído cosas muy útiles que más adelante les quiero compartir, a muchas mujeres que sé que se van a sentir empáticas conmigo y a hombres también, son buenas herramientas", ha expresado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recordemos que su ex le acusó de haberle pegado e incluso mostró un video con el labio ensangrentado por los supuestos golpes de Fabiola. Ella lo negó en otro video y decidió tomarse unos días para reflexionar al respecto y poder asimilar lo sucedido. El dolor sigue a pesar de la distancia en el tiempo por eso se ha emocionado sin miedo ni vergüenza frente a su cámara. "No tengamos miedo a mostrarnos como somos y a mostrar lo que sentimos porque yo soy una mujer muy fuerte pero a veces hay golpes que nos dan duro y hay que darle tiempo para sanar". Advertisement

Close Share options

Close View image Entre lágrimas, Fabiola Campomanes habla de lo que ha sufrido y reconoce que está recibiendo ayuda sicológica

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.