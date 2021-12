Entorno cercano a Marc Anthony aclara la razón por la que el cantante hizo esas muecas Después de que se hiciera viral un video del artista haciendo movimientos extraños con la mandíbula, una fuente allegada al intérprete de "Vivir la vida" contó qué pasó exactamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana Marc Anthony se convertía en noticia tras la aparición de un video suyo en las redes sociales que se hizo viral de inmediato. En él el artista cantaba su exitoso tema "Parecen viernes" sobre el escenario con la pasión y entrega que le caracterizan. Sin embargo, los curiosos fueron más allá y destacaron extrañados unos rápidos movimientos de mandíbula del intérprete. Ante el revolú formado tanto en estas plataformas como en los medios de comunicación, Blanca Lasalle, la representante de medios del artista, rompió el silencio y compartió con el periódico Primera Hora las primeras impresiones de lo sucedido, además de aclarar el estado de salud de Marc. Marc Anthony Credit: Paras Griffin/Getty Images "Él está fabulosamente saludable y la realidad de algunos movimientos es que estaba haciendo bromas de gestos a algunos de sus amigos en la primera fila. Eso es todo", dijo en declaraciones escritas Lasalle. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Caso cerrado. Con estas palabras queda confirmado que el cantante se encuentra en perfectas condiciones y que estas muecas no esconden nada más allá de la emoción y el cariño a su público presente en el show. Lasalle concluyó su escrito asegurando que el intérprete de "Vivir mi vida" actualmente "disfruta de unas maravillosas vacaciones junto a sus familiares y seres queridos". ¡Felices fiestas para él y los suyos!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Entorno cercano a Marc Anthony aclara la razón por la que el cantante hizo esas muecas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.