Dan el último adiós a maestra que murió en masacre de Uvalde, TX., y a su marido fallecido 2 días después Joe e Irma García fueron novios desde la secundaria y estaban por cumplir 25 años de casados. Este miércoles fueron enterrados juntos y en ataúdes idénticos. El reporte. Irma Garcia y su esposo Joe Credit: Facebook La comunidad de Uvalde, en Texas, ha dado el último adiós a la profesora Irma García y su marido Joe García, quienes fallecieron con dos días de diferencia tras la masacre ocurrida en la escuela primara Robb Elementary el pasado 24 de mayo. La maestra de cuarto grado fue una de las dos víctimas adultas que perecieron en la balacera que además dejó a 19 niños muertos y varios heridos. Dos días después su marido pereció por un ataque cardíaco fatal. Este miércoles, Irma y Joe —quienes fueron novios desde la escuela secundaria y que dejan cuatro hijos huérfanos— fueron sepultados con ataúdes idénticos en el Hillcrest Memorial Cemetery de Uvalde. Cientos de personas se dieron cita primeramente en la iglesia católica Sacred Heart para celebrar misa bilingüe en honor a la pareja. En la emotiva ceremonia el Arzobispo de San Antonio, TX, Gustavo García-Siller, llamó a los cuatro hijos de Joe e Irma quienes según reportes locales permanecieron incólumes al lado de los ataúdes gemelos de sus padres que estaban cubiertos con sábanas blancas. De acuerdo con Texas Tribune el mayor de ellos es un marine que iba vestido con su uniforme militar y la menor es una niña que está por concluir el séptimo grado escolar. Sus padres eran originarios de Uvalde —en el caso de Irma— y de San Antonio, en el de Joe. Parientes y amigos se dieron cita en la iglesia del Sagrado Corazón y cementerio de Hillcrest para darle el último adiós a Irma y Joe García. Patrullas resguardaron el abarrotado funeral celebrado este miércoles en Uvalde, TX: Funeral For Irma Linda Garcia and Jose Antonio Garcia - Uvalde school mass shooting Credit: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images El padre de familia trabajó durante décadas en una tienda de abarrotes H-E-B donde fue subiendo de puesto hasta convertirse en manager, aseguró Juan Silvas, amigo del finado. "Él siempre se aseguraba de que todo estuviera bien, correcto, asegurándose siempre que la persona detrás suyo no tuviera que hacer demasiado trabajo", lamentó. Funeral For Irma Linda Garcia and Jose Antonio Garcia - Uvalde school mass shooting Credit: Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images Funeral For Irma Linda Garcia and Jose Antonio Garcia - Uvalde school mass shooting Credit: Brandon Bell/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia creó una cuenta de GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos funerarios de la pareja. "Realmente creo que Joe murió con el corazón destrozado y perder al amor de su vida durante más de 20 años fue demasiado para soportarlo", exclamó por dicho medio Debra Austin, prima de la maestra fallecida. Según la plataforma, Irma se caracterizaba por ser "dulce, amable, cariñosa". La maestra de cuarto grado "se sacrificó protegiendo a los niños en su salón de clases. Ella era una heroína. Fue amada por muchos y realmente la extrañaremos". Que en paz descansen.

