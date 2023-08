Enrique Santos a Luis Fonsi: "¿Has hablado con Adamari después del tema ('Pasa la página')? El cantante boricua estuvo promocionando en El Show de Enrique Santos su nueva canción, cuya letra muchos creen que va dedicada a su ex Adamari López. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El nuevo tema musical de Luis Fonsi, 'Pasa la página', lanzado la semana pasada, ha dado bastante de qué hablar debido al contenido de su letra ya que muchos creen que va dedicada a su ex Adamari López. Si bien el cantante ya se encargó en su día de aclarar en el programa Despierta América (Univision) que la canción "no es para nadie en específico', todavía hay quienes ven en la letra de la canción una indirecta muy directa para la conductora y actriz puertorriqueña. Fonsi estuvo recientemente en El Show de Enrique Santos promocionando el tema y, como era de esperar, el nombre de Adamari no tardó en salir en la conversación. "Yo simplemente vi la canción, te vimos con el letrero parando el tráfico en España y es que la letra y cuando ves el video los ojos de la modelo son los ojos de Adamari…", le dijo el locutor de radio nada más iniciar la entrevista. Enrique Santos Luis Fonsi en El Show de Enrique Santos | Credit: YouTube Enrique Santos "O sea que nadie puede tener los ojos verdes en la vida", se preguntó el cantante. Fonsi se encargó de dejar claro una vez más que el mensaje de la canción es "para mucha gente". "Esto no es un mensaje para una persona, esto no es una indirecta para una persona, yo digo que es una directa para muchas personas que verdaderamente tienen que pasar página en muchos aspectos de la vida", señaló el intérprete de éxitos como 'Despacito'. "Esto no se lo estoy dedicando a una sola persona, se lo dedico a mucha gente que por muchos años no han sabido pasar página en muchos aspectos y que yo creo que se tenía que decir de una manera respetuosa, divertida, bonita. Yo me desahogo a través de las canciones y me estoy disfrutando mucho el tema". "¿Has hablado con Adamari después del tema?", quiso saber el comunicador. "No", respondió el cantante. "Salió hace cuatro días". "¿No has hablado con ella? Estoy curioso, perdona que siga hablando pero es que todo el mundo piensa que es eso… ¿No te mandó un mensaje como que '¿en serio esto es para mí Luis?' o algo así?", prosiguió el comunicador. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent "No, no, pero si te estoy diciendo que es para mucha gente", dijo Fonsi sin perder la sonrisa. "Te estoy diciendo que el tema es para mucha gente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no ahondó en detalles, el cantante reconoció que sí ha habido momentos en los que ha sentido que la prensa debería de haber pasado página sobre algún tema relacionado con él y no lo ha hecho. "No LA PRENSA, no me gusta hablar de LA PRENSA como si fuera una sola cosa, pero yo creo que hay prensa y hay prensa, hay medios y hay medios y hay algunos que viven de recordar y de nombrar cosas que uno dice '¿pero y todavía siguen hablando de eso?, no es saludable para nadie'. Yo entiendo que así es el negocio y respeto que todo el mundo hace lo que le funcione, pero sí, respondiendo a tu pregunta, entiendo que hay mucha gente que no ha pasado página", se sinceró. "La realidad es que cuando yo hablo de lo que yo pienso no tan solo hablo por mí porque hablen de mí porque hablan de otros también que yo digo 'pero y todavía siguen hablando de ellos, pasen la página', o todavía se siguen refiriendo a fulano o a zutano como el ex o la ex cuando han pasado años y hay familia de por medio".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Enrique Santos a Luis Fonsi: "¿Has hablado con Adamari después del tema ('Pasa la página')?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.