¿Enrique Peña Nieto trató de impedir boda de Anahí y Manuel Velasco? Anahí y su esposo Manuel Velasco contrajeron nupcias en 2015; ahora, se revela que el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, supuestamente no estaba de acuerdo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 25 de abril de 2015, contrajeron nupcias Anahí y Manuel Velasco. En aquel momento, su boda estuvo envuelta en diversas polémicas tras rumores de que sería algo muy fastuoso, debido a su marido era gobernador de Chiapas, México. Sin embargo, la famosa asegura que todo eran especulaciones. "Teníamos todo planeado para hacer una boda normal. Nuestro sueño era casarnos en la catedral de San Cristóbal de las Casas. Quería invitar a mis RBD, al Teacher [López Dóriga], a mi gente querida y a mi familia. Él también quería invitar a su gente querida y hacer algo normal", explicó Anahí en entrevista con Joaquín López Dóriga (Radio Fórmula). "Como dos semanas antes empezó a llegar toda la prensa a Chiapas, ya era una cosa que sacaban unas cosas horribles, donde nos íbamos a gastar millones de dólares en la boda y nada qué ver con lo que queríamos hacer". El periodista dio a conocer, durante la charla, que supuestamente el entonces presidente de la nación azteca, Enrique Peña Nieto, y su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, trataron de impedir la boda. "Tengo confirmada la información que en su momento el presidente Peña Nieto y su secretario de Gobernación le dijeron a Manuel Velasco y Anahí que no se casaran. No sé por qué, pero se los dijeron", mencionó el comunicador. "Estamos hablando de un presidente de la República y de un secretario de Gobernación hablando de un gobernador de Chiapas. El poder sigue estando allá, en el centro de México". Anahí Anahí y su esposo Manuel Velasco en 2016 | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La integrante de RBD reaccionó ante esta información. "No creo que haya sido tan así. Yo entiendo que en ese momento las cosas estaban tal vez complicadas y tal vez no era el mejor momento. Entiendo que era un tema muy mediático. Lo último que yo quería era perjudicar a nadie, jamás he querido perjudicar a nadie. Lo único que queríamos era casarnos y creo que tomamos la decisión correcta", mencionó la actriz. Enrique Peña Nieto Credit: Mark Kauzlarich/Bloomberg via Getty Images Pese a ello, la cantante comentó que si hubo una especie de consejo al respecto, por parte del entonces primer mandatario mexicano. "[La recomendación del gobierno federal] fue como un 'creemos que no es el momento, la prensa está ahí y va a hacer un escándalo. Tú eres gobernador de Chiapas y Chiapas es un estado complicado con muchos temas, lo estás llevando bien, no te equivoques en este momento'. Y lo entendimos así, pero nos queríamos casar", reveló. "Siento que tal vez se preocuparon por nosotros y por lo que pudiera pasar". El tiempo ha pasado, Anahí y Manuel Velasco tienen dos hijos. Pese a que su marido es una carta fuerte para contender el próximo 2024 por la presidencia, la está apoyando completamente en su regreso a los escenarios y en familia están viajando juntos durante la gira de reencuentro de RBD.

