Enrique Peña Nieto y su novia Tania Ruiz ¡boda en Punta Cana! El exmarido de Angélica Rivera y la modelo fueron captados de in fraganti vestidos de blanco y más enamorados que nunca. ¡Viva el amor! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando Enrique Peña Nieto era visto por primera vez junto a Tania Ruiz, pocos apostaban por una relación duradera entre el expolítico y la bella modelo mexicana. Sin embargo, pese a lo que dijeron de ellos hace ya casi tres años, la pareja ha demostrado que lo suyo va más en serio que nunca. Felices y de lo más enamorados, los tortolitos fueron vistos en Punta Cana y en una boda de ensueño. Eso sí, ellos no eran los novios que contraían nupcias, sino los invitados del espectacular enlace. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quienes sí se casaron fueron la ex reina del carnaval de Barranquilla 2016 Marcela García y su novio, el empresario de la industria del boxeo y los textiles, Sergio Chams. La ceremonia fue un derroche de amor, alegría y lujo. Varios medios compartieron la noticia de que entre los invitados se encontraban Peña Nieto y su pareja. Parece que el hermano de la novia, Camus García, publicó un video en Instagram y este se ha extendido como la pólvora en las redes. Dicharacheros y de lo más sonrientes, la pareja disfrutó de lo lindo en este festejo y demostró estar más unida y enamorada que nunca. ¿Se animarán finalmente a darse el 'Sí, acepto'?

Enrique Peña Nieto y su novia Tania Ruiz ¡boda en Punta Cana!

