Enrique Iglesias rompe el silencio tras el fallecimiento de un familiar por coronavirus El cantante español se ha pronunciado en un emotivo mensaje tras la muerte del segundo marido de su madre, Isabel Preysler, con quien compartió inolvidables momentos en su niñez. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque no era su padre, el cariño de Enrique Iglesias al Marqués de Griñón fue enorme. Carlos Falcó e Isabel Preysler se casaron cuando el cantante apenas tenía cinco años así que pudo compartir momentos muy especiales con él, entre otros, el nacimiento de su querida hermana Tamara Falcó. Es por eso que el artista español ha querido rendirle un homenaje muy personal a través de sus redes sociales tras su triste partida debido al coronavirus. Lo ha hecho con un retrato del pasado que muestra a su madre, al marqués y a su hermana pequeña en uno de esos momentos que quedarán grabados por siempre en el corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con esta fotografía se ha despedido de una persona que fue crucial en su vida y su crecimiento. Tuvieron la oportunidad de vivir un tiempo juntos hasta que la seguridad de él y su hermano Julio Iglesias fue amenazada después de que el grupo terrorista ETA secuestrara a su abuelo paterno. A partir de ahí se mudaron a Miami, donde fueron criados junto a su padre y con la ayuda de su adorada “Seño”. Enrique aprovechó la ocasión para mandar un mensaje de unión y fuerza a todo el mundo en estos momentos de miedo e inseguridad. “Estamos pasando tiempos difíciles y esta emergencia ha alcanzado a muchísimas personas, incluida mi familia. Es momento de quedarse en casa y estar pendiente de vuestros seres queridos. Os mando un fortísimo abrazo y espero veros muy pronto. ¡Ánimo!”, escribió el intérprete. Por su parte, su hermano Julio Iglesias también quiso dedicar una tierna instantánea de su niñez en Casa de Vacas donde tantos recuerdos y momentos hermosos vivió junto al tío Carlos. “Siempre estarás en mi corazón”, apuntó el cantante. Nos unimos a estos mensajes de amor y cariño. QEPD. Advertisement

Close Share options

Close View image Enrique Iglesias rompe el silencio tras el fallecimiento de un familiar por coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.