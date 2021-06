Enrique Iglesias reaparece y presume a uno de sus hijos Luego de más de un año de no mostrar momentos familiares, Enrique Iglesias está de regreso con una tierna imagen. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En abril de 2020, fue la última vez que Enrique Iglesias mostró un momento familiar tras presentar un video donde se le aprecia jugando con Nicholas y Lucy, los mellizos, primeros de tres nenes que tuvo con su pareja Anna Kournikova. Ahora, el cantante vuelve a abrir su vida personal con una imagen; en la cual, se le ve, en lo que parece ser un yate, con su hija menor Mary, quien tiene la mano abierta sobre su rostro. "Trabajando en algo", es la frase que utilizó para acompañar la instantánea. El intérprete de "Experiencia religiosa" porta una camiseta blanca y, como de costumbre, tiene una gorra negra con detalles grises. Mientras que la nena trae un conjunto con tono militar; además, tiene un par de coletitas con unos adornos rosas. Las reacciones de los cibernautas fueron diversas. Hay quienes tomaron el texto como un anuncio del próximo material discográfico del cantante. "Trae una nueva canción"; "Queremos un álbum"; "Estoy muy feliz de saber eso, no puedo esperar", y "No podemos esperar tenerte de vuelta", entre otros. Enrique Iglesias Credit: John Parra/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otro lado, hay quienes se alegraron de tenerlo de regreso en las redes sociales a nivel íntimo. "Te extrañé mucho Enriiiii"; "Finalmente, te extrañábamos rey"; "Gracias, estoy llorando de felicidad"; "Bienvenido rey", y "Finalmente, estoy muy feliz de ver tu cara", solo son algunos de los comentarios al respecto. Además de llenar de elogios a la pequeña, también hubo personas que lo llenaron de halagos por su papel como padre. "Eres el mejor papá del mundo"; "Te ve muy feliz compartiendo un momento familiar", y "Ella está orgullosa de ti Enrique Iglesias", entre otros. De momento, Enrique Iglesias anunció el regreso de la gira que realizará con Ricky Martin y Sebastián Yatra; la cual, fue suspendida a causa de la pandemia.

