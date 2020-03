Enrique Iglesias revela el nombre de su hija A 5 semanas de nacida, el cantante Enrique Iglesias al fin reveló como se llama su hija, fruto de su relación con Anna Kournikova By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante Enrique Iglesias, quien recientemente se convirtió en padre por tercera vez junto a su esposa Anna Kournikova, confesó que es feliz y está viviendo una de las mejores etapas de su vida a pesar de que ya no sabe lo que es dormir. "¡No estoy durmiendo, pero lo estoy pasando genial! Quiero decir, no lo cambiaría por nada del mundo", dijo Iglesias en una entrevista a ET Online que concedió junto al astro boricua Ricky Martin, con quien estará compartiendo una gira en Estados Unidos con una veintena de conciertos a partir del próximo 5 de septiembre. A la pregunta de si se había acostumbrado a cambiar pañales y preparar biberones, Iglesias aseguró que se le daban bien esas tareas. "Tengo bastante práctica", apuntó. De acuerdo con reportes de People, la nueva integrante de la familia se llama Mary y también responde al apodo Masha, que en ruso significa María. Ricky, quien es padre de cuatro hijos, dijo que no es fácil dejar sus pequeños en casa cuando viaje por compromisos de trabajo. Sin embargo, resaltó que la ventaja de hacer el tour en los Estados Unidos es que “siempre puedes volver a casa cuando tienes un par de días libres, o tal vez traerlos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre su experiencia cuidando a sus cuatro pequeños reveló que una vez se quedó dormido dando de comer a uno de ellos debido a que aunque estaba cansado, quería hacerlo todo por su cuenta. "No quería ayuda, ni siquiera mi madre. Quería hacerlo todo por mi cuenta y luego me quedé dormido alimentando a mi hijo, eso es peligroso, y fue entonces cuando dije: 'Está bien, creo que necesito ayuda'”, confesó el puertorriqueño. El español tiene dos gemelos de 2 años, Lucy y Nicholas, y una bebé de poco más de un mes, mientras que Martín es padre de los gemelos Matteo y Valentino, de 11 años, Lucía, de 1, y el más pequeño de 4 meses, Renn. En cuanto a la gira que ambas estrellas comparten por primera vez en sus más de 20 años de carrera, ambos dijeron lo emocionados que están de llevar a sus fanáticos por todo Estados Unidos los éxitos que han marcado toda una generación. El colombiano Sebastián Yatra será uno de los artistas invitados al tour. Las entradas estarán a la venta a partir del 12 de marzo. Advertisement

