Lo que se sabe del serio problema de salud de Enrique Iglesias: "Ha sido un susto" Tras cancelar hace casi dos semanas su presentación en Ciudad de México, el cantante español Enrique Iglesias sigue recuperándose de la seria enfermedad que lo ha apartado de los escenarios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Enrique Iglesias Enrique Iglesias | Credit: Gustavo Caballero/Getty Images Los fans de Enrique Iglesias en México se llevaron una enorme decepción hace dos semanas cuando el cantante español canceló en el último momento su participación en un festival en la capital azteca. El artista informó entonces mediante un comunicado colgado en redes que había tenido que tomar la decisión por orden de los médicos debido a que había contraído una neumonía que le impedía viajar y que le habían ordenado un "reposo absoluto". Desde entonces nada más se ha sabido de la evolución del cantante, que no ha ofrecido a los fans ninguna actualización sobre su estado de salud, ni sobre cuándo podrá reprender sus compromisos profesionales. Por ahora todo lo que sabemos es lo que su madre Isabel Preysler contó hace unos días a un periodista español, que hacen pensar que la situación fue más grave de lo pensado en un primer momento. La socialité, que hace unos meses se separó del escritor Mario Vargas Llosa, dio una actualización del estado de su hijo en unas declaraciones al periodista Carlos Pérez Gimeno. "Ha sido un gran susto, pero afortunadamente ya está en casa. Mi hijo es muy responsable y para él ha sido un gran disgusto el haber tenido que cancelar el concierto porque es un gran profesional", dijo Preysler. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Afortunadamente se está recuperando, aunque sigue en cama y confiemos en que en pocos días ya pueda volver a su actividad profesional", agregó. Fuera de estas declaraciones no se ha sabido nada más de Iglesias, quien se presume sigue recuperándose en su casa de Miami junto a su familia.

