Enrique Iglesias confiesa que es lo que más le tienta de la Ciudad del Pecado Enrique Iglesias presentará sus dos únicos shows del año en el Resorts World de Las Vegas, NV, para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. Además de cantar, el español aprovechará para hacer otras cosas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Enrique Iglesias regresó con fuerza el año pasado a los escenarios con una exitosa gira internacional, pero este el cantante español ha brillado por su ausencia en la tarima, ¿qué pasó? Además de atender sus deberes como padre de los pequeños Nicholas, Lucy y Mary, el intérprete se ha sumergido completamente en el estudio para la grabación de su nuevo disco, que promete ser toda una lista de experiencias personales. No obstante, no podía dejar pasar la oportunidad de reconectarse con su público y celebrar el Mes de la Herencia Hispana a lo grande. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Enrique Iglesias And Ricky Martin Perform At STAPLES Center Enrique Iglesias | Credit: Photo by Scott Dudelson/Getty Images Iglesias regresará a Las Vegas para presentar los dos únicos shows que ofrecerá en el año, por primera vez en el Resorts World Las Vegas. "Estoy entusiasmado porque son los únicos dos shows que voy a hacer aquí en Estados Unidos o en cualquier sitio del mundo", aseguró a People en Español. "Me gusta estar sobre el escenario, no me gusta estar fuera del escenario por mucho tiempo, aunque sean dos conciertos este año, pero esos dos conciertos a mí me llenan de vida y me dan muchísima alegría hacerlos". Durante su corto viaje a la Ciudad del Pecado, el cantante aprovechará para hacer algo que desde que se convirtió en padre hace cuatro años, ya no hace muy a menudo. ¿Jugará en las mesas de black jack?, ¿apostará en los juegos de azar?, ¿disfrutará de algún famoso espectáculo para adultos o se embarcará en un tour? "A mí Las Vegas me encanta, me gusta muchísimo, me gusta estar arriba del escenario ahí, también me divierto y de vez en cuando me meto al black jack", confesó. Enrique Iglesias Enrique Iglesias | Credit: Enrique Iglesias/Instagram Pero con dos espectáculos que tomarán toda su energía y con el poco tiempo que tiene para descansar luego de correr tras sus pequeños, el cantante reveló que aprovechará el viaje para nada más y nada menos que ¡dormir! "Lo más seguro es que después de los ensayos, vaya directamente al cuarto y si no paro en una mesa de black jack, llego al cuarto pido room service y me voy a dormir", reveló. Pero sus hijos podrían cambiar sus planes, ya que uno o los tres podrían viajar con el cantante hasta la ciudad de Nevada. "Me lo estaba pensando. No sé si llevar a todos o a lo mejor sí llevo a uno de ellos para que por lo menos pueda ver lo que es un concierto un par de minutos", dijo. "Sería interesante porque ya saben perfectamente cuando es una canción mía, saben distinguir mis canciones a las de otros artistas, es increíble".

