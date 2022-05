Enrique Iglesias celebra sus 47 años con una inédita foto de la familia al completo ¡para derretirse! Este domingo 8 de mayo en la casa de Enrique Iglesias no solo celebraron el Día de las Madres, sino también el cumpleaños del cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Enrique Iglesias y su familia Enrique Iglesias y su familia | Credit: Anna Kournikova/Instagram En la casa de Enrique Iglesias este domingo no solo celebraron el Día de las Madres, sino también el cumpleaños del cantante, quien llegó a sus 47 años rodeado del amor de sus tres hijos y de su pareja Anna Kournikova. "¡Feliz cumpleaños al papá más increíble! Te superamamos!!! ❤️", le dijo la extenista y modelo rusa a su pareja, además de compartir una tierna foto donde aparecen Lucy, Nicholas y Mary, los tres pequeños que tiene junto al cantante. Los seguidores de la pareja se percataron de que nunca habían compartido una foto de toda la familia junta. "Finalmente una foto de familia!"; "¡¡Familia hermosa!! 😍 ¡¡Feliz cumpleaños Enrique!!"; "foto de familia en el cumpleaños de Enrique OMG"; "ohhhh muchas gracias Anna por el post ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", le dijeron. Pero el cantante no se quedó atrás y dedicó un momento de su cumpleaños para felicitar a la madre de sus hijos. "Feliz día de la madre! A todas las Madres del mundo, Eres genial 🤟❤️", le dijo junto a un tierno video de la extenista con uno de sus hijos. A cada rato Kournikova sorprende a Iglesias y a sus fans con tiernas fotos de sus pequeños, como la que recientemente compartió de Mary, la hija menor de ambos que cumplió su primer añito y los tiene más que derretidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Enrique Iglesias twins Enrique Iglesias and twins Lucy and Nicholas | Credit: Enrique Iglesias / instagram Si algo ama Iglesias además de su música, es el hecho de ser papá. "Cuando los veo me ponen de buen humor, aunque tengan un mal día y estén chillando y se estén peleando, me lo paso genial con ellos. Los últimos 3 años y medio de mi vida han sido extraordinarios, me la he pasado genial", dijo hace no mucho en el programa de televisión español El Hormiguero.

