Close

Enrique Iglesias y Anna Kournikova celebran el cumpleaños de sus mellizos. ¡Mira cómo han crecido! El cantante español y la ex tenista mueren de amor por sus retoños. ¿Crecerá aún más su familia? Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque llegaron juntos al mundo, Anna Kournikova quiere que sus mellizos se sientan especial, así que felicitó por separado a Nicholas y Lucy en su cumpleaños número tres. La orgullosa mamá compartió dos publicaciones en su cuenta de Instagram donde muestra lo grande y bellos que están sus hijos con el cantante Enrique Iglesias. El orgulloso padre no podía dejar pasar esta importante fecha y se unió a la celebración dejando un corazón rojo en cada una de las publicaciones de la madre de sus hijos que han derretido las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Anna Kournikova Iglesias/Instagram La ultraprivada pareja ha mantenido a los pequeños fuera de los reflectores, compartiendo en exclusivas ocasiones momentos claves de su crecimiento. Pero eso no evita que el cantante muestre su amor y orgullo al hablar de su tropa, sobre todo cuando se trata del papel de los mellizos como los hermanos mayores de Mary —o “Masha” como llaman de cariño a la niña que llegó al mundo en febrero. “Hay dos años de diferencia, así que tenía un poco de miedo. Me preguntaba, ‘¿cómo van a reaccionar?’. Y tengo dos perros, así que mi casa está caótica”, confesó Iglesias a People tras el nacimiento de Mary. “Cuando recién llegamos a casa con Masha, dije: ‘Oh, como van a reaccionar todos?’”. Al parecer, bien, ya que los mellizos han aceptado su papel de hermanos mayores con total tranquilidad. El cantante aseguró que Nicholas y Lucy “aman” tener a su hermana en casa. ¿Crecerá la familia en un futuro cercano?

Close Share options

Close Close Login

Close View image Enrique Iglesias y Anna Kournikova celebran el cumpleaños de sus mellizos. ¡Mira cómo han crecido!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.