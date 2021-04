Enrique Guzmán emprende acción legal contra Frida Sofía El legendario actor anunció que interpuso una demanda en contra de su nieta en la Ciudad de México para esclarecer las acusaciones de abuso sexual que enfrenta. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el fin de limpiar su nombre tras las acusaciones de abuso sexual hechas por su nieta, el actor Enrique Guzmán recurrió a las autoridades de su país con una querella oficial que exige la investigación de su supuesto comportamiento inapropiado con Frida Sofía cuando era niña. A través de su abogado Marco López, el actor pide a las autoridades esclarecer los señalamientos y realizar el proceso legal correspondiente en contra de su nieta para reparar el daño ocasionado por sus acusaciones. "La querella fue formulada en contra de Frida "N" y quien o quienes resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio de Don Enrique Guzmán", informó el abogado en un comunicado publicado por Guzmán en sus redes sociales. "La querella tiene por objeto que el Ministerio Público inicie una investigación para reunir indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los datos de prueba para que, en la etapa procesal oportuna, la representación social sustenten el ejercicio de la acción penal, la acusación contra la imputada y la reparación integral del daño a la víctima". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta acción por parte del actor se da un día después de que la cantante Alejandra Guzmán defendiera nuevamente a su padre en público, negando que él haya tocado inapropiadamente o abusado sexualmente a su hija Frida Sofía. "[Es inocente] porque lo sé, porque es un gran hombre, porque es mi padre, porque me dio la vida, porque es un personaje que trabaja de toda la vida, porque alguna vez me pidió perdón por los golpes que le dio a mi madre y también le pidió perdón a mi madre", dijo la cantante en una entrevista con la periodista Adela Micha. Frida Sofia y Enrique Guzman Credit: mezcalent.com (2) Además aseguró que no ha querido tomar acción legal contra Frida Sofía por ser su hija, pero no se opone a que su padre lo haga. "Si mi padre tiene que hacer las acciones que tenga que hacer para demostrar que no ha hecho nada indebido, pues adelante", dijo la intérprete de "Eternamente bella" y "Día de suerte". Por su parte, la semana pasada Frida Sofía anunció que iniciaría un proceso legal en contra de su abuelo y pidió públicamente a sicólogos, maestros y trabajadores de la familia que laboraron en su casa que se comuniquen con ella para recaudar evidencia para apoyar su caso.

